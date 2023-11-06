سيارة “رود ستيوارت” فيراري F50 تصل لـ 3 ملايين دولار قبل نهاية المزاد بأسبوع

وصلت المزايدة على سيارة “رود ستيوارت” فيراري F50، إلي 2.4005 جنيه إسترليني (2.9766 مليون دولار)، قبل أسبوع من نهاية المزاد.

ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة السيارة في المزاد أكثر من 3.5 مليون دولار، وفقا لأسعار السوق المفتوحة.

وعرض البائع سيارة فيراري F50 التي كانت مملوكة لأسطورة الروك أند رول “رود ستيوارت”، معروضة للبيع في مزاد على موقع “collectingcars”.

وليست ملكية “رود ستيوارت”، هي فقط ميزة هي السيارة، بل إن طراز هذه السيارة الخارقة من أسباب ارتفاع قيمتها، حيث إنها أكثر سيارات الفيراري المرغوبة من عشاقها، لأنه تم تصميمها في ذكرى الاحتفال باليوبيل الذهبي (مرور 50 عام) لإنشاء شركة فيراري.

مميزات سيارة رود ستيوارت فيراري F50

السيارة تعمل بجر خلفي، بمحرك V- 12 سعة 4.7 لترا، يعمل بسحب الهواء بشكل طبيعي، ينتج قوة 513 حصانا و347 رطلا من عزم الدوران.

مجموعة نقل الحركة يدوية بـ 6 سرعات مشتق من سيارات السباق الفورمولا 1.

يمكنها التسارع من صفر إلى 60 ميلا في الساعة خلال 3.8 ثانية.

تصل سرعتها القصوى إلى 202 ميلا في الساعة.

عداد المسافات بالسيارة، يبلغ ما يقرب من 10.998 آلاف ميل.

السيارة يتم صيانتها بانتظام، وآخر صيانة كانت في أغسطس الماضي.

تاريخ ملكية سيارة رود ستيوارت فيراري F50

تم تصنيع السيارة الخارقة في عام 1996، واستلمها “رود ستيوارت” في عام 1997، ولا يعرف تاريخ تخليه عن السيارة.

تم شحن السيارة من لندن إلى دبي جوا في عام 2002، لكن السيارة عادت إلى المملكة المتحدة بحلول عام 2007، وفقا للسجلات.

السيارة أصبحت مملوكة ل 6 من هواة جمع السيارات منذ عام 2002، بما فيهم بائع السيارة الحالي.

منذ عامين امتلك البائع بمفرده السيارة.

شهادات السيارة والتغيرات التي تمت فيها

تم نشر شهادة فيراري كلاسيك لهذه السيارة في عام 2014، مع “المجلد الأحمر” الذي يؤكد المواصفات الأصلية لروسو كورسا، ويشير إلى احتفاظ السيارة بالمحرك، وعلبة التروس الأصلية ذات الأرقام المتطابقة.

تم إعادة طلاء السيارة سابقا باللون الرمادي الداكن، مع تعديل مخصص للمقاعد، ثم تم إعادة السيارة بعد ذلك إلى مواصفات المصنع الأصلية مع الطلاء من قبل مجموعة Zanasi الشهيرة، قبل حصولها على شهادة فيراري كلاسيك.

شهادات ومستندات أصلية يحصل عليها المشتري

“المجلد الأحمر” لفيراري كلاسيك

مستند تسجيل أصلي يوضح السيارة المسجلة لرود ستيوارت في مزرعة وود هاوس الشهيرة في إيلينج.

نسخة من صفحة كتاب الضمان باسم رود ستيوارت في يونيو 1997، ومجموعة كبيرة من وثائق الصيانة السابقة.

يرجى ملاحظة: تسجيل “F5 OAB” غير متضمن في عملية البيع.

يحصل المشتري للسيارة على عدة ملحقات

مجموعة نادرة من المطبوعات الحجرية F50.

السقف الصلب.

حقيبة الطيران F50 وحقيبة الأمتعة.

حامل البدلة، وأحذية السائق F50 النادرة بشكل استثنائي.

مفتاحين.