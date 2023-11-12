استدعاء 44 سيارة بورشه في السعودية

استدعت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية 44 سيارة بورشه في السعودية من طراز TAYCAN بسبب خلل.

وفسرت الوزارة سبب الاستدعاء، وهو خلل في غلاف عزل بطاريات الجهد العالي للمركبة، قد يؤدي إلى تسرب السوائل مما يتسبب بحدوث قصور كهربائي وخطر نشوب حريق.

ونبهت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على منصة ‘إكس’ مالكي سيارة بورشه في السعودية من نفس الطراز التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال Recalls.sa، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا من خلال الوكيل شركة ساماكو للسيارات 8001180099.

لسلامتكم ..

نعلن عن ⁧#استدعاء 44 مركبة

? بورش TAYCAN" PORSCHE"

? 2023

? لخلل في غلاف عزل بطاريات الجهد العالي للمركبة، قد يؤدي إلى تسرب السوائل مما يتسبب بحدوث قصور كهربائي وخطر نشوب حريق.#سلمني_واسلم | https://t.co/2sULP2q8D9 ? pic.twitter.com/AZIWurSDFJ — وزارة التجارة (@MCgovSA) November 12, 2023

ويأتي هذا الاستدعاء بعد أيام من استدعاء 1619 سيارة فورد برونكو لخلل متعلق بالأمان والمقاعد.

سبب الخلل في سيارة بورشه في السعودية

وأرجعت الوزارة السبب، وهو خلل في شدادات أحزمة الأمان للمقاعد الأمامية قد يؤدي إلى عدم عملها بالشكل المطلوب مما يزيد من خطر الإصابة حال وقوع حادث.

وفي الشهر أكتوبر الماضي أيضاً استدعت الوزارة سيارات ميتسوبيشي اوتلاندر لعدم ظهور المعلومات باللغة العربية على شاشة جهاز القياس في الطبلون قد يؤدي إلى عدم إمكانية فهم البيانات الظاهرة عليها

وتحذر الوزارة جميع مالكي ومستخدمي هذه السيارات من التحقق الفوري للتأكد من أن مركباتهم آمنة، وتشدد على أهمية الامتثال السريع لإجراءات الصيانة اللازمة لضمان سلامة الجميع على الطرقات.