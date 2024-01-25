مع المخضرم سولديني.. فيراري لا تبني يختا فاخرا بل تتسابق في أعالي البحار

فيراري هي علامة تجارية يرتبط اسمها ارتباطًا وثيقًا بالسباقات.. والآن، وجدت الشكل الوحيد للمنافسة الذي قد يكون أكثر تكلفة من الفورمولا 1، ببناء يختا ليقوده الشراع العالمي سولديني يشارك في عالم سباقات اليخوت.

سيحصل الحصان الواثب على أرجله البحرية (العلامة التجارية لفيراري)، لكن العلامة لن تجلس على مقدمة يخت فاخر. وبدلا من ذلك، ستقوم فيراري ببناء قارب شراعي للسباق معه.

مشروع مشترك مع الشراع سولديني

وعلى الرغم من أنها لم تكشف بعد عن أي تفاصيل حول السفينة التي تخطط للتنافس معها، إلا أنها قالت إنها ستتجه إلى جيوفاني سولديني أحد أشهر البحارة في العالم، ليكون مدير فريقها.

يعتبر الشراع سولديني ملاحًا مشهورًا، وسيتسابق على أي شيء به سارية. ولد عام 1966، وقد فاز بسباق حول العالم، وفاز بفئة الهيكل الأحادي في سباق كيبيك-سان مالو، وحصل على فوزين في أوستار، ولديه أكثر من 30 عامًا من سباقات المحيطات الفردية، والجماعية خلفه.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصادر مطلعة، القول إنه سيتم تصنيع اليخت في إيطاليا، ويمكنه المنافسة في سباقات المحيطات العالمية.

وقال سولديني: “أنا سعيد للغاية لبدء هذه المغامرة الجديدة مع فيراري“.

Innovation, performance and sustainability: we are venturing into uncharted waters with a new project under the guidance of @giovannisoldini. #Ferrari — Ferrari (@Ferrari) January 24, 2024

وأضاف:” نحن نعمل على مشروع مهم ومتطور يتمتع بإمكانات تكنولوجية مذهلة تجمع بين عوالم مختلفة، ومهارات على أعلى مستوى.. إن العمل مع فريق استثنائي في البحث وتطوير الحلول المبتكرة التي تحترم بيئتنا يعد تجربة فريدة حقًا”.

توقيت إطلاق المشروع

وبحسب بيان صادر عن فيراري فإنها ترى أن الدخول إلى عالم اليخوت عالية الأداء وسيلة لتشجيع الابتكار بما في ذلك ابتكار الحلول المستدامة الصديقة للبيئة التي يمكن استخدامها بعد ذلك في صناعة السيارات.

ورفضت فيراري الموجود مقرها في مدينة مارانيللو الإيطالية، التعليق على توقيت إطلاق المشروع، أو تقديم تفاصيل تتعلق بفئة، أو نوع اليخت الجديد.

لماذا الآن تتجه فيراري لعالم سباقات اليخوت؟

أما لماذا تريد فيراري فجأة مقايضة العجلات، والمحركات، بالهياكل والأشرعة، فيقال إن المنافسة ستساعدها على تطوير تقنيات متطورة.. وعلى وجه التحديد، فإنها تعتقد أن الابتكارات التي تأتي من برنامج السباق هذا ستوفر حلولاً للاستدامة.

وقال جون إلكان، رئيس مجلس إدارة فيراري: “نحن على وشك الشروع في رحلة مثيرة من شأنها أن توسع روح السباق لدينا.. يسعدنا أن نتمكن من الاعتماد على جيوفاني، الذي يتمتع بخبرة استثنائية وتصميم وروح الفريق”.

وتقيم فيراري، المملوكة لعائلة أجنيللي الإيطالية الثرية مصنعا جديدا لإنتاج سيارات السباق الهجين والكهربائية في مارانيللو.

وتعتزم الشركة الكشف عن أول سيارة سباق كهربائية من إنتاجها في أواخر 2025.