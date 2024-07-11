فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inسيارات ويخوتآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنس

ستيلانتس تطلق 30 سيارة هجينة جديدة و6 قيد التطوير بحلول عام 2026

توفر ستيلانتس مجموعة واسعة من السيارات الهجينة القابلة للشحن والكهربائية

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت مجموعة ستيلانتس للسيارات اليوم عن خططها لإطلاق 30 طرازًا هجينًا جديدًا خلال العام الحالي، مع 6 طرازات أخرى قيد التطوير بحلول عام 2026.

وتتميز السيارات الهجينة الجديدة بتجارب قيادة استثنائية مع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون منخفضة وأسعار معقولة مقارنة بالسيارات الكهربائية بالكامل والسيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن.

سيارة

توفر ستيلانتس مجموعة واسعة من السيارات الهجينة القابلة للشحن والكهربائية بالكامل لتلبية احتياجات وتفضيلات العملاء المختلفة.

تعتمد تقنية السيارات الهجينة لدى ستيلانتس على تحويل طاقة حركة السيارة أثناء الكبح أو خفض السرعة إلى طاقة كهربائية يتم تخزينها في بطارية خفيفة.

يتم استخدام هذه الطاقة الكهربائية بعد ذلك لتشغيل المحرك الكهربائي أثناء التسارع، مما يقلل من استهلاك الوقود وانبعاثات الكربون.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...