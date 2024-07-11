ستيلانتس تطلق 30 سيارة هجينة جديدة و6 قيد التطوير بحلول عام 2026

أعلنت مجموعة ستيلانتس للسيارات اليوم عن خططها لإطلاق 30 طرازًا هجينًا جديدًا خلال العام الحالي، مع 6 طرازات أخرى قيد التطوير بحلول عام 2026.

وتتميز السيارات الهجينة الجديدة بتجارب قيادة استثنائية مع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون منخفضة وأسعار معقولة مقارنة بالسيارات الكهربائية بالكامل والسيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن.

توفر ستيلانتس مجموعة واسعة من السيارات الهجينة القابلة للشحن والكهربائية بالكامل لتلبية احتياجات وتفضيلات العملاء المختلفة.

تعتمد تقنية السيارات الهجينة لدى ستيلانتس على تحويل طاقة حركة السيارة أثناء الكبح أو خفض السرعة إلى طاقة كهربائية يتم تخزينها في بطارية خفيفة.

يتم استخدام هذه الطاقة الكهربائية بعد ذلك لتشغيل المحرك الكهربائي أثناء التسارع، مما يقلل من استهلاك الوقود وانبعاثات الكربون.