سيارة رينج روفر سبورت إلكتريك الكهربائية.. أبرز المعلومات عن المركبة

ستكشف رينج روفر عن أول سيارة دفع رباعي كهربائية بالكامل في وقت لاحق من هذا العام، حيث تحظى السيارة Range Rover EV باهتمام كبير بالفعل.

بعد فتح الطلبات في ديسمبر الماضي، استقبلت سيارة رينج روفر الكهربائية ما يزيد عن 16000 طلب شراء بحلول فبراير.

وفي الشهر الماضي، قالت رينج روفر إن قائمة الانتظار وصلت إلى أكثر من 38 ألفا، أي أكثر من الضعف في غضون بضعة أشهر فقط.

تدعي شركة صناعة السيارات أن سيارتها الكهربائية يمكنها القيادة عبر 33.5 بوصة (850 ملم) من الماء، وإذا كان الأمر كذلك، فإنها ستتفوق على سيارة هامر EV من جي إم سي (32 بوصة) وتويوتا لاند كروزر (27.5 بوصة)، وفقا لموقع “electrek” المتخصص في السيارات.

وقالت رينج روفر أيضا إن نظام الدفع الداخلي الخاص بها يمكن السيارة من “تجاوز أدائها الشهير بالفعل على الأسطح المنخفضة، مما يضمن القدرة على جميع التضاريس، وفي جميع الأحوال الجوية، وعلى جميع الأسطح”.

تم تجهيز السيارة رينج روفر الكهربائية بنظام جديد للتحكم في الجر، وهو الأول من نوعه في العلامة التجارية، لتحسين التحكم في الظروف الزلقة.

تقوم الشركة باختبار السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية في الظروف الجوية القاسية قبل أن تكشف عنها في وقت لاحق من هذا العام.

وقبل ظهورها لأول مرة، تم أيضا اختبار السيارة الكهربائية الثانية من رينج روفر، وهي السيارة الكهربائية الرياضية.

وكشفت شركة رينج روفر في وقت سابق من هذا العام أنه يجري تطوير نموذج أولي لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية متوسطة الحجم.

على الرغم من تأجيل العديد من الطرازات، يبدو أن سيارة رينج روفر سبورت الكهربائية تسير على الطريق الصحيح.

تم اختبار سيارة Range Rover Sport Electric، وهي نسخة أصغر وأكثر رياضية من أول سيارة كهربائية للعلامة التجارية.

مثل أول سيارة كهربائية للعلامة التجارية، ستعتمد سيارة Range Rover Sport Electric على منصة MLA بنظام 800 فولت. ومع بطارية بقوة 100 كيلووات في الساعة، من المتوقع أن تقطع السيارة الكهربائية الأصغر نطاقا يزيد عن 310 أميال (500 كم) ضمن نطاق WLTP.

ومن المتوقع أن تظهر سيارة رينج روفر الكهربائية لأول مرة في وقت لاحق من هذا العام. ومع ظهور أول سيارة كهربائية للعلامة التجارية في وقت لاحق من هذا العام، لا يمكن استبعاد إطلاقها في عام 2025.

وقال أدريان مارديل، الرئيس التنفيذي لشركة جاكوار لاند روفر، في وقت سابق من هذا العام: “تحدثنا عن 6 سيارات لاند روفر بحلول عام 2026. والحقيقة هي أنه من المحتمل أن يكون لدينا 6 منتجات من جاكوار لاند روفر بحلول عام 2026”.