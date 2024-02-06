فريق التحرير by فريق التحرير

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رقم قياسي جديد.. تويوتا تبيع أكثر من 11.2 مليون سيارة في 2023

تُعدّ تويوتا مثالاً على الابتكار والجودة والاعتمادية، وهي القيم التي تلتزم بها الشركة في جميع منتجاتها وخدماتها.

فريق التحرير by فريق التحرير
تويوتا

أعلنت شركة تويوتا موتور، عن تحقيقها رقماً قياسياً جديداً في مبيعاتها العالمية لعام 2023، حيث بلغت أكثر من 11.2 مليون سيارة.

وتمثل هذه الأرقام زيادة ملحوظة بنسبة 7.2% مقارنة بعام 2022، مما يعكس قوة تويوتا وريادتها في السوق.

وجاء هذا الإنجاز مدعوماً بمبيعات قوية في جميع أنحاء العالم، خاصة في أميركا الشمالية وآسيا.

وشكلت مبيعات تويوتا وعلامتها التجارية الفاخرة لكزس 10.3 مليون مركبة من إجمالي المبيعات.

ولعبت المركبات الهجينة دورًا هامًا في هذا النجاح، حيث شكلت ثلث مبيعات تويوتا.

وعلى الرغم من بعض التحديات، مثل نقص أشباه الموصلات، نجحت تويوتا في التغلب على هذه العقبات وتحقيق هذا الإنجاز الاستثنائي.

وهذا الرقم القياسي الجديد يؤكد على المكانة المرموقة التي تتمتع بها تويوتا كشركة رائدة في صناعة السيارات العالمية.

ويُتوقع أن تستمر تويوتا في تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل، مع تركيزها على تطوير تقنيات جديدة وتقديم منتجات تلبي احتياجات وتطلعات العملاء في جميع أنحاء العالم.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...