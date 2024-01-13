رعب في الغرب من تدفق السيارات الصينية

هل الصين على وشك إطلاق العنان لموجة أخرى من ضرب الصناعة في العالم الغني، كما تساءلت مجلة “الإيكونوميست“؟ وقد فقد حوالي مليون عامل تصنيع أمريكي وظائفهم بسبب المنافسة الصينية في الفترة 1997-2011، مع اندماج البلاد في النظام التجاري العالمي وبدأت في شحن البضائع الرخيصة إلى الخارج. ومنذ ذلك الحين، تم إلقاء اللوم على “صدمة الصين” هذه في كل شيء، بدءاً من ارتفاع الوفيات بين الأمريكيين من الطبقة العاملة إلى انتخاب دونالد ترامب.

والآن تتمتع شركات صناعة السيارات في الصين بازدهار مذهل. ويثير ذلك مخاوف من حدوث صدمة صناعية مدمرة أخرى. وفي الواقع، ينبغي الاحتفال بالنجاحات التي حققتها السيارات الصينية، وليس الخوف منها.

وقبل خمس سنوات فقط، كانت الصين تشحن من السيارات ما يعادل ربع ما تشحنه اليابان، التي كانت آنذاك أكبر مصدر في العالم. ادعت الصناعة الصينية الأسبوع الماضي أنها صدرت أكثر من 5 ملايين سيارة في عام 2023، وهو ما يتجاوز الإجمالي الياباني. وقد باعت أكبر شركة لصناعة السيارات في الصين، “بي واي دي“، 0.5 مليون سيارة كهربائية في الربع الرابع، متخطية شركة تسلا الأمريكية للمرة الأولى. إن المركبات الكهربائية الصينية أنيقة للغاية ومفعمة بالحيوية، والأهم من ذلك أنها رخيصة الثمن لدرجة أن القيد الوحيد على تصديرها اليوم هو ندرة السفن التي تقوم بشحنها.

ومع تبني العالم خطط إزالة الكربون، سيرتفع الطلب أكثر على السيارات الكهربائية. وبحلول عام 2030، تستطيع الصين مضاعفة حصتها في السوق العالمية إلى الثلث، مما ينهي هيمنة الشركات الوطنية الغربية الكبرى، وخاصة في أوروبا.

وهذه المرة سيكون من الأسهل على الساسة أن يلقوا اللوم عن أي خسارة في الوظائف في الغرب على المخالفات التي ارتكبتها الصين. إن المناخ الجيوسياسي البارد سوف يغذي الشعور بأن دعم الإنتاج يضع العمال الغربيين في سلة المهملات بشكل غير عادل. ومن المؤكد أن الإعانات كانت موجودة. منذ إطلاق أجندة “صنع في الصين” في عام 2014، تجاهلت الصين بوقاحة قواعد التجارة العالمية، فأغدقت الهبات على شركات صناعة السيارات لديها. ومن الصعب أن نكون دقيقين بشأن قيمة القروض ذات الأسعار المنخفضة، وضخ الأسهم، وإعانات الشراء، والعقود الحكومية التي تتمتع بها الشركات الصينية. ولكن وفقاً لأحد التقديرات، كان إجمالي الإنفاق العام على الصناعة في حدود ثلث مبيعات السيارات الكهربائية في نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وتأتي هذه الإعانات بهدف نقل التكنولوجيا من خلال المشاريع المشتركة مع شركات صناعة السيارات الغربية وشركات تصنيع البطاريات الغربية والكورية الجنوبية.

وبالتالي فإن صناع السياسات في العالم الغني سوف يستسلمون لإغراء حماية شركات صناعة السيارات لديهم من هجمة المنافسة التي تدعمها الدولة. وفي تشرين الأول / أكتوبر الماضي، فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقاً بشأن السيارات الصينية. ويقال إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يفكر في زيادة التعريفات الجمركية عليها، على الرغم من أن شركات صناعة السيارات الأمريكية، المحمية بضريبة بنسبة 27.5% ومنح من قانون خفض التضخم، تواجه حالياً منافسة صينية ضئيلة. ومع ذلك، فإن منع السيارات الصينية من الدخول سيكون خطأً. إن المكاسب المحتملة للغرب من الإمداد الجاهز بالمركبات الخضراء الرخيصة هائلة بكل بساطة ــ وتقزم تكلفة التعطيل والمخاطر التي يجلبها.

أحد الأسباب هو أن سوق السيارات سوف تشهد تغيرات جذرية، بغض النظر عن التجارة مع الصين. وفي عام 2022، كانت 16-18% من السيارات الجديدة المباعة حول العالم كهربائية؛ وفي عام 2035، سيحظر الاتحاد الأوروبي بيع السيارات الجديدة ذات محركات الاحتراق الداخلي. وعلى الرغم من أن الشركات تحتفظ بعمالها أثناء تحولها إلى تصنيع السيارات الكهربائية، إلا أن العمالة باتت أقل كثافة من السابق. وبقدر ما كانت صدمة الصين الأولى مسؤولة عن فقدان أقل من خمس إجمالي الوظائف في قطاع التصنيع في ذلك الوقت – والتي يُعزى الكثير منها إلى الترحيب بالتقدم التكنولوجي – فإن هناك أيضاً خطر الخلط بين الاضطراب الناجم عن التحول إلى السيارات الكهربائية وكثافة الإنتاج الصيني لها.

إضافة إلى ذلك، هناك المكاسب الناتجة عن السماح بتدفق التجارة. تعد السيارات من بين أكبر مشتريات الناس، حيث تمثل حوالي 7% من الاستهلاك الأمريكي. فالسيارات الأرخص ثمناً تعني المزيد من الأموال التي يمكن إنفاقها على أشياء أخرى، في وقت تتعرض الأجور الحقيقية لضغوط شديدة بسبب التضخم. والسيارات الصينية ليست رخيصة فحسب؛ بل هي ذات جودة أفضل، لا سيما في ما يتعلق بالميزات الذكية في السيارات الكهربائية التي أصبحت ممكنة بفضل الاتصال بالإنترنت. كما أن صناعة السيارات لا تحدد النمو الاقتصادي لأي بلد. تتمتع الدنمارك بأعلى مستويات المعيشة في العالم دون أن تكون دولة مصنعة للسيارات. وحتى مع خروج السيارات من خطوط التجميع الصينية، فإن الاقتصاد يعاني من حالة من الفوضى، ويعود ذلك جزئياً إلى تشويهه الشديد بسبب الإعانات وسيطرة الدولة.

وأخيراً، هناك الفوائد البيئية. وتعتبر السيارات الكهربائية أكثر تكلفة حالياً من السيارات التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود (حتى لو كانت تكاليف تشغيلها أقل). وبالتالي فإن تبني السيارات الصينية بأسعار أقل يمكن أن يسهل الانتقال إلى صافي الانبعاثات الصفرية. وأرخص سيارة كهربائية يتم بيعها في الصين تبلغ تكلفتها حوالي 12000 دولار، مقارنة بـ 39000 دولار لأرخص سيارة تسلا في أمريكا.

وهناك مصدر قلق آخر لدى العالم الغربي وهو الأمن القومي. إن الاعتماد بشكل كامل على الصين في مجال البطاريات، التي ستتجاوز أهميتها بالنسبة للاقتصادات المكهربة السيارات، سيكون أمراً محفوفاً بالمخاطر. ومن الممكن أيضاً استخدام المركبات الكهربائية المليئة بالرقائق وأجهزة الاستشعار والكاميرات في المراقبة. وقد حظرت الصين استخدام حتى سيارات تسلا المصنوعة محليا لدى الدوائر الحكومية.