دبي تستقطب شركة فيتنامية لتصنيع السيارات الكهربائية

استقطبت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، شركة “فين فاست VinFast” الفيتنامية المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية لتأسيس مقرها الإقليمي في دبي، والتوسع من الإمارة إلى أسواق المنطقة.

وأفادت الغرفة، في بيان لها اليوم، بأن هذا الإنجاز يأتي في ظل جهودها لجذب الشركات والاستثمارات العالمية إلى الإمارة، مما يجسد مساهمتها الفاعلة في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل وصولاً إلى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم.

وأوضحت أنها قدمت دعماً متكاملاً للشركة خلال عملية تأسيس مقرها الإقليمي في دبي، إذ سخرت الإمكانات المتاحة لإنجاح التأسيس، بما يشمل ترتيب لقاءات مع شركات عائلية لبحث الشراكات المحتملة، إضافة إلى اجتماعات مع الهيئات الحكومية المعنية للاطلاع على القوانين والتشريعات الناظمة لقطاع السيارات الكهربائية، كما ساهمت في تنظيم لقاءات مع شركات متخصصة بالخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد لتخطيط عمليات التوزيع محلياً وإقليمياً.

وقال سالم الشامسي، نائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي، إن مكانة دبي على الساحة الدولية تشهد تنامياً متسارعاً باعتبارها وجهة مفضلة للأعمال، وذلك بفضل ما تتمتع به من مقومات متكاملة ومتعددة، وبيئة محفزة للاستثمار وريادة الأعمال.

وأكد حرص غرفة دبي العالمية على مواصلة جهودها لاستقطاب الشركات والمستثمرين من كافة أنحاء العالم للاستفادة من الفرص الواعدة التي تقدمها دبي كمنصة مثالية لدخول الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأعرب تا شوان هين، الرئيس التنفيذي لشركة “فين فاست” الشرق الأوسط، عن ثقته في أن الشركة ستساهم في تحول صناعة النقل في الشرق الأوسط نحو مستقبل أخضر وأكثر استدامة.

وتدير غرفة دبي العالمية 31 مكتب تمثيل خارجي حول العالم، تمثل بوابات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومساعدة شركات دبي على التوسع الخارجي، بما يخدم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والأولويات الاستراتيجية للغرف.