سر عمره 30 عاما يهز ثقة العملاء.. هل تعود “دايهاتسو” لسوق السيارات؟

قالت دايهاتسو موتور شركة صناعة السيارات اليابانية، إنها لا تتوقع استئناف شحن السيارات في أي وقت قريب.

أمرت الحكومة اليابانية الشركة التابعة لشركة تويوتا بوقف إنتاج مجموعتها بالكامل بعد ظهور تقارير عن نتائج اختبارات سلامة مزورة العام الماضي.

دايهاتسو تغش في اختبارات السلامة

وجدت مراجعة أن شركة دايهاتسو موتور تخطت اختبارات السلامة الإلزامية عن طريق نسخ البيانات من الاختبار على جانب واحد من السيارات إلى الجانب الآخر، واستخدمت أجهزة ضبط الوقت لضمان تشغيل الوسائد الهوائية في الاختبارات.

لم يتم الإبلاغ عن أي حوادث كبيرة تتعلق بالغش، لكن الأخبار أثارت تساؤلات جدية حول الرقابة في دايهاتسو، وكذلك الشركة الأم تويوتا.

ووافقت الهيئات التنظيمية اليابانية على 5 من طرازات الشركة بعد إجراء المزيد من الاختبارات، لكن المسؤولين التنفيذيين في الشركة قالوا إن مصانعها ستظل مغلقة أثناء انتظار الموردين.

خطة لمنع الغش في المستقبل

وقال مدير الشركة كيتا إيدي: “إننا نواجه طريقا صعبا للغاية لاستعادة ثقة العملاء فيما يتعلق بالسلامة والأمن”، مشددا على أن العملاء شعروا بالخيانة، وقال إن الشركة تعمل على خطة لمنع الغش في المستقبل.

وتشتهر دايهاتسو بالسيارات كي الخفيفة، كما أنها تنتج سيارة تويوتا رايز الرياضية متعددة الاستخدامات، والتي تباع أيضًا باسم دايهاتسو روكي.

وتوصل تحقيق شارك فيه خبراء أجانب إلى 174 حالة من الاختبارات المزيفة التي أثرت على عشرات الطرازات، بما في ذلك السيارات المباعة تحت اسم شركة تويوتا موتور كورب، ووجدت المراجعة أن الغش يعود إلى 30 عامًا.

بدأت الأزمة بعد أن تقدم أحد المبلغين عن المخالفات في أبريل 2023، واعتذرت الشركة اليابانية، ووعدت بإجراء إصلاحات شاملة لثقافة الشركة، وعزا رئيس الشركة سويشيرو أوكودايرا الغش إلى الضغط على العمال للوفاء بالمواعيد النهائية الضيقة.

وقالت الشركة، إنه قد تكون هناك عمليات استدعاء، على الرغم من أنه لم يتم الإعلان عن أي منها بعد، وذكرت تقارير إعلامية يابانية أن عمليات الاستدعاء من المرجح أن تصل إلى أكثر من 300 ألف سيارة.