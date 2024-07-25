تتفوق على عمالقة الصناعة.. داتشيا سانديرو تفاجئ الجميع وتتصدر مبيعات السيارات في أوروبا

في مفاجأة غير متوقعة، حققت سيارة داتشيا سانديرو، الرومانية والتابعة لمجموعة رينو الفرنسية، إنجازًا جديدًا بتصدرها قائمة السيارات الأكثر مبيعًا في القارة الأوروبية خلال النصف الأول من العام الحالي.

وتأتي هذه النتيجة لتؤكد شعبية سانديرو المتزايدة في الأسواق الأوروبية، متفوقة على منافسين قويين مثل فولكس فاجن جولف ورينو كليو.

وقد شهدت مبيعات سانديرو، المعروفة بأسعارها المعقولة وأدائها الموثوق، زيادة ملحوظة بنسبة 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى حوالي 143,596 سيارة.

من جانبه، ذكر موقع كار نيوز، المنصة المتخصصة في أخبار السيارات، عن تحقيق سيارة سانديرو إنجازًا جديدًا غير مسبوق باحتلالها المركز الأول في قائمة السيارات الأكثر مبيعًا في أوروبا.

وعلى الرغم من تصدرها قائمة السيارات الخاصة الأكثر مبيعًا منذ عام 2019 واحتلالها المركز الثاني في العامين الماضيين، إلا أن هذا هو التتويج الأول لها بالمركز الأول. ويسلط هذا الإنجاز الضوء على تأثير المبيعات بالجملة للشركات على زيادة مبيعات الطرز الأخرى.

ومن جهة آخرى، شهدت سيارة فولكس فاجن جولف، التي تم طرح جيلها الجديد مؤخرًا، زيادة في مبيعاتها بنسبة 43%، محتلة المركز الثاني في القائمة بـ 125993 سيارة، كما حققت رينو كليو زيادة بنسبة 15% في مبيعاتها لتأتي في المركز الثالث بـ 114623 سيارة.

وفي المركز الرابع، حلت سيارة تي روك من فولكس فاجن بمبيعات بلغت 111,381 سيارة، تلتها سيارة بيجو 208 في المركز الخامس بـ 107,097 سيارة، مسجلة زيادة طفيفة بنسبة 1% سنويًا.

أما سيارة تسلا موديل واي، التي كانت تتصدر القائمة في العام الماضي، فقد تراجعت إلى المركز الثامن هذا العام.

والجدير بالذكر أن داتشيا سانديرو تتمتع بشعبية واسعة في العديد من الدول الأوروبية، حيث يبدأ سعرها من 11.5 ألف يورو في ألمانيا و13795 جنيه إسترليني في بريطانيا.