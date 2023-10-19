خلل خطير يجبر “تسلا” على سحب 55 ألف سيارة من طراز موديل إكس

أعلنت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة في الولايات المتحدة، اعتزام شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا استدعاء حوالي 55 ألف سيارة من طراز موديل إكس إنتاج الفترة من 2021 إلى 2023، بسبب وجود خلل فني يمنع نظام التحكم في السيارات المعيبة في رصد أي نقص في مستوى سائل المكبح ولا يضيء مصباح التحذير.

وبحسب بيان الإدارة الوطنية للسلامة المرورية فإن سيارات تسلا موديل إكس المقرر استدعاؤها لا تلبي شروط السلامة والأمان الخاصة بأنظمة مكابح السيارات الخفيفة.

وإذا لم تعرض السيارة التحذير من انخفاض مستوى السائل في نظام المكابح فقد تسير السيارة رغم انخفاض السائل دون أن يدرك السائق ذلك وهو ما يمكن أن يقلل كفاءة أداء المكابح ويزيد احتمال حوادث التصادم.

وأصدرت تسلا تحديثا لبرنامج التحكم في أنظمة السيارة مجانا لحل المشكلة، في حين من المتوقع بدء وصول إخطارات لأصحاب السيارات المستهدفة يوم 12 ديسمبر المقبل.

وقالت إدارة السلامة المرورية إن تسلا لم تتلق أي بلاغات عن وقوع حوادث تصادم أو وقوع إصابات أو موتى في الحوادث نتيجة هذا الخلل.

وفي وقت سابق من العام الحالي استدعت تسلا 362758 سيارة من طرز موديل إكس وموديل إس وموديل واي بسبب مشكلات تتعلق بنظام مساعدة السائق التجريبي.

وأثار نظام “القيادة الذاتية الكاملة” التجريبي من تسلا المخاوف بشأن مدى قدرته على التعامل مع التقاطعات وفشله في التعامل بشكل صحيح مع المواقف المختلفة أثناء القيادة. وتم إصلاح الخلل من خلال تحديث لبرنامج التحكم في النظام.