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الصين تتحدى خطط بايدن للسيارات الكهربائية في منظمة التجارة العالمية

أطلق الاتحاد الأوروبي، الذي يشعر بالقلق إزاء التهديد المحتمل لصناعة السيارات، تحقيقاته الخاصة في الدعم الصيني للسيارات الكهربائية في العام الماضي.

فريق التحرير by فريق التحرير

قدمت الصين شكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء بشأن ما تقول إنها متطلبات تمييزية لدعم السيارات الكهربائية.

اعتبارا من هذا العام، لن يكون مشتري السيارات في الولايات المتحدة مؤهلين للحصول على إعفاءات ضريبية تتراوح بين 3750 دولارا و7500 دولار إذا كانت المعادن المهمة أو مكونات البطاريات الأخرى مصنوعة من قبل شركات صينية أو روسية أو كورية شمالية أو إيرانية.

الاعتمادات هي جزء من التشريع المناخي للرئيس الأمريكي جو بايدن، المسمى قانون الحد من التضخم لعام 2022.

الصين تتحدى خطط بايدن للسيارات الكهربائية في منظمة التجارة العالمية

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان نشر على الإنترنت إن الولايات المتحدة صاغت سياسات دعم تمييزية لمركبات الطاقة الجديدة باسم الاستجابة لتغير المناخ.

وقالت إن الخطوة الأمريكية استبعدت المنتجات الصينية وشوهت المنافسة العادلة وعطلت سلسلة التوريد العالمية لمركبات الطاقة الجديدة.

يمكن للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية ومقرها جنيف تقديم شكاوى حول الممارسات التجارية للأعضاء الآخرين وطلب الإغاثة من خلال عملية تسوية المنازعات.

وإذا خسرت الولايات المتحدة واستأنفت الحكم، فمن المرجح أن قضية الصين لن تؤدي إلى أي نتيجة. وذلك لأن هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية، المحكمة العليا، لم تعمل منذ أواخر عام 2019، عندما منعت الولايات المتحدة تعيين قضاة جدد في الهيئة.

الصين تتحدى خطط بايدن للسيارات الكهربائية في منظمة التجارة العالمية

وتعد الصين اللاعب المهيمن في مجال بطاريات السيارات الكهربائية، ولديها صناعة سيارات سريعة التوسع يمكن أن تتحدى شركات صناعة السيارات الراسخة في العالم مع توجهها نحو العالمية. وتكمن قوتها في السيارات الكهربائية وأصبحت شركاتها رائدة في مجال تكنولوجيا البطاريات.

أطلق الاتحاد الأوروبي، الذي يشعر بالقلق إزاء التهديد المحتمل لصناعة السيارات، تحقيقاته الخاصة في الدعم الصيني للسيارات الكهربائية في العام الماضي.

وبموجب القواعد الأمريكية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني، كانت 13 فقط من بين أكثر من 50 سيارة كهربائية معروضة للبيع في الولايات المتحدة مؤهلة للحصول على إعفاءات ضريبية، بانخفاض عن حوالي عشرين طرازا في عام 2023.

وتتدافع شركات صناعة السيارات للحصول على قطع الغيار التي من شأنها أن تصنع سياراتها.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...