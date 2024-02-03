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جيلي الصينية للسيارات تطلق11 قمراً صناعياً لتعزيز القيادة الذاتية

يهيمن الجيش الصيني على شبكات الأقمار الصناعية، لكن الحكومة بدأت في السماح بالاستثمار الخاص في قطاع الفضاء في البلاد في عام 2014

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت مجموعة جيلي الصينية القابضة للسيارات يوم السبت أنها أطلقت 11 قمراً صناعياً في مدار منخفض حول الأرض، هو ثاني إطلاق لها، في إطار توسيع قدرتها على توفير ملاحة أكثر دقة للسيارات ذاتية القيادة.

وتم إطلاق الأقمار الصناعية من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في إقليم سيتشوان بجنوب غرب البلاد،

وتتوقع الشركة أن يكون 72 قمراً صناعياً في المدار بحلول عام 2025، وتخطط في النهاية للحصول على كوكبة تضم 240 قمراً صناعياً.

وتم الإطلاق الأول في حزيران / يونيو 2022.

وبالإضافة إلى توفير دعم تحديد المواقع عالي الدقة للسيارات ذاتية القيادة، قالت جيلي إن شبكتها ستخدم أيضا وظائف تجارية أخرى مثل الاتصال بقطاع الإلكترونيات الاستهلاكية.

ويهيمن الجيش الصيني على شبكات الأقمار الصناعية، لكن الحكومة بدأت في السماح بالاستثمار الخاص في قطاع الفضاء في البلاد في عام 2014. ومنذ ذلك الحين، أقبلت شركات تجارية، بعضها مدعوم من الحكومات المحلية، على هذا القطاع، مع تركيز الأغلبية على صنع الأقمار الصناعية. ويحاول الباقي بناء مركبات إطلاق صغيرة بما في ذلك صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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