جنرال موتورز وهوندا تستدعيان أكثر من مليون سيارة

قالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن شركة جنرال موتورز قامت باستدعاء 323232 سيارة لمعالجة مشكلة في الباب الخلفي الذي قد يفتح أثناء القيادة، مما قد يسبب مخاطر على الطريق.

وأشارت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة إلى أن الاستدعاء يشمل بعض سيارات شيفروليه سيلفرادو 2500 و3500 وجي إم سي سييرا 2500 و3500 المزودة بأبواب خلفية تفتح كهربائياً.

وقالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، اليوم الثلاثاء، إن شركة هوندا موتور الأمريكية قامت باستدعاء أكثر من 750 ألف سيارة في الولايات المتحدة بسبب احتمال فتح وسادة هوائية دون قصد أثناء وقوع حادث.

وأشارت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة إلى أن مستشعر وزن مقعد الراكب الأمامي قد يتشقق ويحدث ماس كهربائي، ويفشل في قمع الوسادة الهوائية على النحو المنشود.

ويشمل الاستدعاء بعض سيارات هوندا بايلوت وأكورد وسيفيك سيدان المصنعة بين عامي 2020 و2022، وبعض سيارات هوندا “سي آر – في” و”باسبورت” المصنعة بين عامي 2020 و2021.