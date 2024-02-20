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جنرال موتورز توقف مبيعات شاحنات لمعالجة مشكلة تقنية

دفعت مشكلة برمجيات شركة “جنرال موتورز” الشهر الماضي إلى وقف مبيعات سيارتها شيفروليه بليزر الكهربائية مؤقتاً.

فريق التحرير by فريق التحرير
جي إم سي كانيون
جي إم سي كانيون

أعلنت شركة جنرال موتورز إنها أوقفت مؤقتاً مبيعات شاحناتها متوسطة الحجم موديل 2024 جي إم سي كولورادو وكانيون لمعالجة مشكلات جودة برمجيات متقطعة، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وقالت شركة صناعة السيارات في ديترويت إنه تم تحديد المشكلة وطريقة الاصلاح وتنفيذها في المركبات وبدأت في شحن البرمجيات إلى التجار يوم الاثنين. وقالت جنرال موتورز في بيان: “نتوقع رفع تعليق المبيعات قريباً حتى نتمكن من البدء في تسليم السيارات للعملاء بأسرع ما يمكن”.

وقالت ماري بارا، الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز، الشهر الماضي، إن مشكلة برمجية دفعت شركة صناعة السيارات إلى وقف مبيعات سيارتها شيفروليه بليزر الكهربائية مؤقتاً.

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فريق التحرير

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