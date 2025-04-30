“جنرال موتورز” تستدعي 600 ألف سيارة.. إليك الأسباب

أعلنت شركة “جنرال موتورز“، عن إطلاق حملة استدعاء كبيرة في الولايات المتحدة، تشمل ما يقرب من 600 ألف سيارة، بسبب احتمالية وجود خلل في مكونات المحرك، قد يؤدي إلى تعطل المركبة أثناء القيادة.

يشمل إجراء شركة “جنرال موتورز“، طرازات مختلفة من علامات كاديلاك، وشيفروليه، وجي إم سي، تم إنتاجها بين عامي 2021، و2024.

“جنرال موتورز” تكشف الطرازات المتأثرة بالخلل

تشمل مركبات “جنرال موتورز“، المتأثرة، طراز كاديلاك، إسكاليد، وإسكاليد إي إس في، إلى جانب شيفروليه، سيلفرادو 1500، وسوبربان، وتاهو.

كما تم تضمين جي إم سي، سييرا 1500، ويوكون، ويوكون إكس إل ضمن القائمة، وفقا لوكالة “أسوشيتد برس”.

وتشير التحقيقات إلى أن هذه السيارات مزودة بمحركات بنزين قد تحتوي على عيوب في مكونات أساسية مثل عمود الكرنك، أو قضيب التوصيل.

مخاطر محتملة على السلامة

أوضحت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة الأمريكية “NHTSA”، أن المشكلة تعود إلى عيوب تصنيع أو جودة غير مطابقة للمواصفات من قبل الموردين، وذلك وفقا للبيانات التي نشرتها على موقعها.

وأضافت “NHTSA“، أن خطورة المشكلة تكمن في أن هذا الخلل قد يؤدي إلى تلف كامل في المحرك، ما يرفع من احتمالية توقف السيارة المفاجئ خلال القيادة، وبالتالي تعريض السائق والركاب لخطر الحوادث.

ونبهت الوثائق الرسمية، إلى أن السائقين قد يلاحظون مؤشرات أولية قبل حدوث أي عطل، مثل صدور صوت غير طبيعي، أو مرتفع من المحرك، أو ضعف مفاجئ في الأداء، أو إضاءة لمبة “تحقق من المحرك” على لوحة العدادات.

وتوصي شركة”جنرال موتورز”، بأخذ هذه الإشارات على محمل الجد، والتوجه فورًا إلى أقرب وكيل معتمد.

إجراءات الإصلاح المجانية

كجزء من الحل، أكدت “جنرال موتورز”، أن وكلائها المعتمدين سيقومون بفحص المحركات في السيارات المشمولة، وإجراء الإصلاحات اللازمة، أو استبدال المكونات التالفة، بأخرى حديثة دون تحميل المالكين أي تكاليف.

وتم إرسال إشعارات رسمية للوكلاء منذ الأسبوع الماضي، في حين سيبدأ أصحاب السيارات في تلقي الإخطارات اعتبارًا من 9 يونيو المقبل.

وبحسب إشعار بتاريخ 24 أبريل الجاري، يبلغ عدد المركبات التي يشملها الاستدعاء نحو 597.630 ألف سيارة.

إلا أن الشركة قدرت أن نسبة المركبات، التي تحمل الخلل فعليًا لا تتجاوز 3% فقط، ما يعني أن الاستدعاء احترازي إلى حد كبير، ويهدف إلى ضمان أعلى مستويات الأمان للعملاء.