تغريم “جنرال موتورز” 146 مليون دولار بسبب زيادة الانبعاثات

ستدفع شركة “جنرال موتورز“ ( General Motors)، ما يقرب من 146 مليون دولار كغرامات للحكومة الفيدرالية الأمريكية، لأن 5.9 مليون من سياراتها القديمة لا تمتثل لمعايير الانبعاثات، والاقتصاد في استهلاك الوقود.

وقالت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية الأمريكية، على الطرق السريعة في بيان، الأربعاء، إن بعض سيارات “جنرال موتورز”، من طراز 2012 حتى 2018، لم تمتثل لمتطلبات الاقتصاد في استهلاك الوقود الفيدرالية.

أسباب تغريم “جنرال موتورز”

وتأتي الغرامة كتسوية مع وكالة حماية البيئة الأمريكية، التى كشفت اختباراتها، أن شاحنات البيك أب، وسيارات الدفع الرباعي، من “”General Motors”، تنبعث منها ثاني أكسيد الكربون بنسبة 10% في المتوسط أكثر مما ادعى اختبار الامتثال الأولي لشركة “General Motors”، وأن هذه السيارات تستهلك في المتوسط ​​​​ما لا يقل عن 10% من الوقود أكثر مما تظهره بيانات الشركة، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وقالت وكالة حماية البيئة الأمريكية، إن المركبات ستبقى على الطريق، ولا يمكن إصلاحها، ولن تكون الشركة مطالبة بتقليل عدد الأميال المقطوعة لكل جالون على الملصقات.

زيادة انبعاثات 5.9 مليون سيارة

وقالت وكالة حماية البيئة، إن إجراءات التنفيذ تشمل نحو 4.6 مليون سيارة بيك آب، وسيارات الدفع الرباعي كاملة الحجم، ونحو 1.3 مليون سيارة دفع رباعي متوسطة الحجم.

وتشمل الطرازات المتضررة تشيفي تاهو، وكاديلاك إسكاليد، وتشيفي سيلفرادو، حيث تمت تغطية حوالي 40 نوعًا مختلفًا من مركبات جنرال موتورز.

ولأن “General Motors“، وافقت على معالجة الانبعاثات الزائدة، قالت وكالة حماية البيئة إنه ليس من الضروري اتخاذ قرار رسمي بشأن أسباب الانبعاثات الزائدة.

جنرال موتورز ترفض الاعتراف بارتكاب مخالفات

ومن جانبها قالت “General Motors“، في بيان، إنها امتثلت لجميع اللوائح المتعلقة بالتلوث، وإصدار شهادات المسافة المقطوعة لمركباتها، وإنها لا تعترف بارتكاب أي مخالفات ولا أنها فشلت في الالتزام بقانون الهواء النظيف.

وقال بيل جروتز، المتحدث باسم جنرال موتورز، إن المشكلة تنبع من تغيير في إجراءات الاختبار التي طبقتها وكالة حماية البيئة في عام 2016.

وأضاف جروتز، أن المالكين ليس عليهم اتخاذ أي إجراء لأنه لا يوجد أي عيب في المركبات.

انتقادات خبراء البيئة لعملاق السيارات الأمريكية

لكن ديفيد كوك، كبير محللي المركبات في اتحاد العلماء المعنيين بتغير المناخ، تساءل كيف لم تتمكن “جنرال موتورز”، من معرفة أن التلوث تجاوز الاختبار الأولي بأكثر من 10% لأن المشكلة كانت منتشرة على نطاق واسع في العديد من المركبات المختلفة، مضيفا “لا يمكنك ارتكاب خطأ تقريب يزيد عن 10% فقط”.

أضاف كوك، إنه من الممكن أن يتمكن مالكو “General Motors”، من مقاضاة الشركة لأنهم يحصلون على عدد أميال أقل من الوقود المعلن عنه.