تويوتا تُقيل مسؤولين رفيعين في دايهاتسو بعد فضيحة اختبارات السلامة

أعلنت شركة تويوتا عملاقة صنلعة السيارات اليابانية عن إقالة سويشيرو أوكودايرا الرئيس التنفيذي لـ “دايهاتسو” التابعة لها وسوناو ماتسوباياشي رئيس مجلس الإدارة، وذلك بعد عام من اعتراف الشركة بتزوير اختبارات السلامة والتصادم.

وسيتولى ماساهيرو إينوي رئيس تويوتا لمنطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي قيادة دايهاتسو، في حين لم يتم تعيين أحد بدلاً من ماتسوباياشي.

كما تم إقصاء دايهاتسو من “شراكة التكنولوجيا التجارية اليابانية” (سي جيه بي تي) بسبب سوء السلوك في طلبات شهادات اختبارات السلامة.

وتم نقل حصة دايهاتسو” في سي جيه بي تي (10%) إلى تويوتا.

وكشفت تويوتا أن دايهاتسو زورت بيانات اختبارات السلامة والتصادم لنحو 100 ألف مركبة على مدار 20 عاماً.

وأدت الفضيحة التي برزت في 2022 إلى استقالة رئيس دايهاتسو السابق تاكاهيرو ياجيما في أيلول/سبتمبر من نفس العام.

وتواجه “دايهاتسو” تحقيقات من قبل وزارة النقل اليابانية.

وتُعد “دايهاتسو” ثالث أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان بعد تويوتا ونيسان.