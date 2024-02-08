480 كلم دون توقف.. تويوتا تكشف عن وحشها الكهربائي الجديد

أعلنت شركة تويوتا اليابانية عن عن اطلاق سيارة SUV جديدة ذات 7 مقاعد مُخصصة لعملائها في الولايات المتحدة، وسيبدأ إنتاجها في عام 2025.

ما الذي يميز سيارة تويوتا الجديدة؟

قوة هائلة: ستُبنى السيارة على منصة e-TNGA الجديدة من تويوتا، التي تتميز بأدائها القوي وفعاليتها العالية.

ستُبنى السيارة على منصة e-TNGA الجديدة من تويوتا، التي تتميز بأدائها القوي وفعاليتها العالية. مسافات طويلة: ستتمكن السيارة من السير لمسافة تزيد عن 480 كلم دون الحاجة إلى إعادة الشحن، مما يجعلها مثالية للرحلات الطويلة.

ستتمكن السيارة من السير لمسافة تزيد عن 480 كلم دون الحاجة إلى إعادة الشحن، مما يجعلها مثالية للرحلات الطويلة. سرعة فائقة: ستتمكن السيارة من الانتقال من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون ثوانٍ معدودة، مما يمنحها أداءً رياضيًا مُذهلاً.

ستتمكن السيارة من الانتقال من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون ثوانٍ معدودة، مما يمنحها أداءً رياضيًا مُذهلاً. شحن سريع: ستدعم السيارة الشحن السريع، مما يعني أنه يمكن إعادة شحنها من 10% إلى 80% في غضون 30 دقيقة فقط.

ستدعم السيارة الشحن السريع، مما يعني أنه يمكن إعادة شحنها من 10% إلى 80% في غضون 30 دقيقة فقط. تقنيات متطورة: ستتوفر السيارة مع مجموعة من التقنيات المتطورة، مثل نظام المعلومات الترفيهي بشاشة لمس كبيرة، ونظام مساعدة السائق، ونظام سقف بانورامي.