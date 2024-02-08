480 كلم دون توقف.. تويوتا تكشف عن وحشها الكهربائي الجديد

أعلنت شركة تويوتا اليابانية عن عن اطلاق سيارة SUV جديدة ذات 7 مقاعد مُخصصة لعملائها في الولايات المتحدة، وسيبدأ إنتاجها في عام 2025.
ما الذي يميز سيارة تويوتا الجديدة؟
- قوة هائلة: ستُبنى السيارة على منصة e-TNGA الجديدة من تويوتا، التي تتميز بأدائها القوي وفعاليتها العالية.
- مسافات طويلة: ستتمكن السيارة من السير لمسافة تزيد عن 480 كلم دون الحاجة إلى إعادة الشحن، مما يجعلها مثالية للرحلات الطويلة.
- سرعة فائقة: ستتمكن السيارة من الانتقال من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون ثوانٍ معدودة، مما يمنحها أداءً رياضيًا مُذهلاً.
- شحن سريع: ستدعم السيارة الشحن السريع، مما يعني أنه يمكن إعادة شحنها من 10% إلى 80% في غضون 30 دقيقة فقط.
- تقنيات متطورة: ستتوفر السيارة مع مجموعة من التقنيات المتطورة، مثل نظام المعلومات الترفيهي بشاشة لمس كبيرة، ونظام مساعدة السائق، ونظام سقف بانورامي.