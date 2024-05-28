فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inسيارات ويخوتآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنستكنولوجيا

تويوتا تكشف عن محركات تعمل بالهيدروجين والبنزين

تسعى تويوتا وشركاؤها لتطوير تقنيات بديلة لتقليل انبعاثات الكربون، بما في ذلك محركات الهيدروجين والوقود المحايد للكربون، مع الاستمرار في تطوير السيارات الكهربائية.

فريق التحرير by فريق التحرير
تويوتا

كشفت شركة “تويوتا موتور”، عن نماذج أولية لمحركات احتراق داخلي تعمل بالهيدروجين، إلى جانب البنزين وأنواع الوقود التقليدية الأخرى، في إطار سعيها لتقليل انبعاثات الكربون.

وتتعاون “تويوتا” مع “مازدا موتور” و”سوبارو كورب” في تطوير محركات أصغر وأكثر كفاءة تتوافق مع منصات تصنيع السيارات الكهربائية وتلبي لوائح الانبعاثات الصارمة.

وتشدد “تويوتا” وشركاؤها على أهمية المحركات التي تعمل بحرق الوقود، حتى مع تحول الصناعة إلى السيارات الكهربائية، وذلك بفضل نجاح مبيعات السيارات الهجينة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل انتقادات للشركات اليابانية بسبب ترددها في التحول إلى السيارات الكهربائية، في حين تتقدم شركات مثل “بي واي دي” و”تسلا” في هذا المجال.

وأكد كوجي ساتو، الرئيس التنفيذي لشركة “تويوتا”، على أهمية تقليل الانبعاثات لتحقيق الحياد الكربوني، مشيرًا إلى الحاجة إلى محركات تعمل بأنواع مختلفة من الوقود. وفي هذا السياق، أعلنت “تويوتا” عن دراسة مشتركة مع شركات أخرى لإطلاق وقود محايد للكربون في اليابان بحلول عام 2030.

وشهد العام الماضي نجاحًا كبيرًا للشركة اليابانية، حيث حققت إنتاجًا قياسيًا وإيرادات تشغيلية كبيرة وارتفاعًا في أسعار أسهمها.

وتعهد ساتو ببيع 1.5 مليون سيارة كهربائية تعمل بالبطاريات سنويًا بحلول عام 2026، و3.5 مليون بحلول عام 2030.

كما صنعت الشركة وباعت 11 مليون سيارة في عام 2023، متفوقة على “فولكس واغن” ومحتفظة بمكانتها كشركة صناعة السيارات الأولى عالميًا للعام الرابع على التوالي.

وعلى الرغم من تطوير محركات جديدة، تؤكد الشركة التزامها بتصنيع المركبات الكهربائية، حيث أعلنت عن استثمار إضافي قدره 500 مليار ين في البحث والتطوير لإزالة الكربون وتطوير برامج الجيل التالي.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...