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تويوتا تعتزم استثمار 531.7 مليون دولار وإضافة 411 وظيفة في مصنع تكساس

تخطط شركة تويوتا لصناعة السيارات اليابانية لبناء مبنى جديد وإضافة 411 وظيفة وربما توسيع مصنعها الحالي في سان أنطونيو في ولاية تكساس الأمريكية

فريق التحرير by فريق التحرير
مصنع تويوتا في سان أنطونيو في ولاية تكساس الأمريكية
مصنع تويوتا في سان أنطونيو في ولاية تكساس الأمريكية

تسعى شركة تويوتا موتور في أمريكا الشمالية إلى الحصول على إعفاء ضريبي لاستثمار محتمل بقيمة 531.7 مليون دولار في منشأتها في تكساس، حسبما أفادت صحيفة “سان أنطونيو إكسبريس نيوز” نقلاً عن إيداعات السجلات العامة اليوم الثلاثاء.

وقال التقرير إن شركة صناعة السيارات اليابانية تخطط لبناء مبنى جديد وإضافة 411 وظيفة وربما توسيع مصنعها الحالي في سان أنطونيو بولاية تكساس الذي يقوم بتصنيع شاحنة تويوتا تندرا الصغيرة وسيارة سيكويا الرياضية متعددة الاستخدامات.

وتعيد شركات صناعة السيارات الكبرى الآن تركيز جهودها واستثماراتها على السيارات الهجينة والتي تعمل بالبنزين مع هوامش ربح أفضل، بعد أن دفعها تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية إلى خفض الالتزامات المالية تجاه مثل هذه النماذج.

واستثمرت تويوتا 4.2 مليار دولار في مصنع سان أنطونيو منذ عام 2003 وتوظف أكثر من 3700 عامل في المصنع الذي بدأ الإنتاج في عام 2006.

وقال التقرير إن توسعة سان أنطونيو يمكن أن تشمل أكثر من 500 ألف قدم مربع من المساحة الجديدة، لكن العرض الذي قدمته الشركة إلى مقاطعة بيكسار لم يحدد ما سيتم إضافته في المصنع.

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