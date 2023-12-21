تويوتا تستدعي مليون سيارة لهذا السبب

أعلنت شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات، أنها استدعت قرابة مليون سيارة من طرازات مختلف في الولايات المتحدة بسبب عيوب في الوسائد الهوائية.

وقالت الشركة في بيان لها إن أجهزة الاستشعار الموجودة في مقعد الراكب الأمامي في المركبات المعنية قد يكون بها عيب في التصنيع قد يتسبب في حدوث ماسّ كهربائي.

وأشارت إلى أنّ هذا العيب لا يسمح للجهاز بتقييم وزن الراكب بشكل صحيح وقد لا تنتفخ الوسادة الهوائية كما ينبغي في بعض الحوادث، ما يزيد من خطر التعرّض لإصابة.

وكشفت تويوتا أن السيارات المعيوبة التي يشملها الاستدعاء هي من طراز:

راف 4 (RAV4)

هايلاندر

كامري

كورولا

وأوضحت أن تاريخ صنعها يعود إلى ما بين العامين 2020 و2022.

وتراجع سهم تويوتا بعد انتشار الخبر بنحو 5.6% في بورصة طوكيو، قبل أن يغلق على انخفاض بـ4%.