by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inسيارات ويخوتآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسشركات

تويوتا تستدعي مليون سيارة لهذا السبب

بسبب مشاكل في الوسائد الهوائية وتلافيا لمخاطر قد تعرض الركاب لإصابة، قامت تويوتا باستدعاء مليون سيارة في الولايات المتحدة الأميركية من عدة طرازات

by فريق التحرير
تويوتا تستدعي مليون سيارة لهذا السبب

أعلنت شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات، أنها استدعت قرابة مليون سيارة من طرازات مختلف في الولايات المتحدة بسبب عيوب في الوسائد الهوائية.

وقالت الشركة في بيان لها إن أجهزة الاستشعار الموجودة في مقعد الراكب الأمامي في المركبات المعنية قد يكون بها عيب في التصنيع قد يتسبب في حدوث ماسّ كهربائي.

وأشارت إلى أنّ هذا العيب لا يسمح للجهاز بتقييم وزن الراكب بشكل صحيح وقد لا تنتفخ الوسادة الهوائية كما ينبغي في بعض الحوادث، ما يزيد من خطر التعرّض لإصابة.

وكشفت تويوتا أن السيارات المعيوبة التي يشملها الاستدعاء هي من طراز:

  • راف 4 (RAV4)
  • هايلاندر
  • كامري
  • كورولا

وأوضحت أن تاريخ صنعها يعود إلى ما بين العامين 2020 و2022.

وتراجع سهم تويوتا بعد انتشار الخبر بنحو 5.6% في بورصة طوكيو، قبل أن يغلق على انخفاض بـ4%.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا