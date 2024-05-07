فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inسيارات ويخوتآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنس

تويوتا تتوقع انتعاشاً كبيراً في مبيعاتها مع تباطؤ الضجة حول السيارات الكهربائية

تسعى شركة تويوتا لتعزيز مكانتها في مجال السيارات الكهربائية من خلال الشراكات الاستراتيجية وإطلاق طرازات جديدة.

فريق التحرير by فريق التحرير
تويوتا

من المتوقع أن تعلن شركة تويوتا موتور اليابانية لصناعة السيارات عن أرباح سنوية قياسية يوم غد الأربعاء، مدفوعة بالطلب المتزايد على السيارات الهجينة، بينما يواجه قطاع السيارات الكهربائية تباطؤًا عالميًا.

ولا تزال تويوتا تواجه تحديات كبيرة في أسواقها الرئيسية. ففي الصين، تواجه الشركة ضغوطًا هائلة بسبب المنافسة الشرسة على الأسعار، بينما تواجه في الولايات المتحدة تداعيات ارتفاع تكاليف الاقتراض للمستهلكين.

مع تباطؤ الطلب العالمي على السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، استفادت تويوتا من بيع المزيد من السيارات الهجينة، التي تتمتع بهوامش ربح أعلى نسبيًا من سيارات البنزين العادية.

على الرغم من ريادتها في مجال السيارات الهجينة منذ أكثر من ربع قرن، لا تزال تويوتا متخلفة عن الركب في مجال السيارات الكهربائية، حيث تواجه منافسة قوية من شركات مثل Tesla وشركات صناعة السيارات الأوروبية والصينية.

يرتبط مصير أعمال تويوتا في الصين ارتباطًا وثيقًا باستراتيجيتها للسيارات الكهربائية. وبالنظر إلى تفضيل المستهلكين الصينيين للسيارات المحملة بالبرمجيات، قد تواجه تويوتا صعوبة في تحقيق اختراق كبير في هذا السوق خلال السنوات الثلاث المقبلة حتى تطلق طرازات الجيل القادم، وفقًا لكوجي إندو، رئيس أبحاث الأسهم في SBI Securities.

في محاولة لمواكبة التطورات في السوق الصينية، أعلنت تويوتا عن شراكة مع عملاق التكنولوجيا الصيني Tencent وكشفت عن سيارتين كهربائيتين جديدتين للسوق الصينية في معرض بكين للسيارات الأخير.

وانخفضت مبيعات تويوتا في الصين بنسبة 1.6% خلال الربع الأول من العام التقويمي 2024، أي أفضل من الانخفاضات الحادة لمنافسيها اليابانيين نيسان وهوندا، ولكنها أسوأ من ارتفاع بنسبة 12.5% في مبيعات سيارات الركاب على مستوى القطاع، وفقًا لبيانات من جمعية صناعة السيارات.

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت مبيعات تويوتا بنسبة 20% لتصل إلى 565 ألف مركبة خلال تلك الفترة.

وارتفعت أسهم تويوتا بنسبة 96% في العام الماضي، بما في ذلك أرباح الأسهم. وبالدولار، ارتفعت بنسبة 71%، مقارنة بزيادة 7.5% لشركة تسلا خلال نفس الفترة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...