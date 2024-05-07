تويوتا تتوقع انتعاشاً كبيراً في مبيعاتها مع تباطؤ الضجة حول السيارات الكهربائية

من المتوقع أن تعلن شركة تويوتا موتور اليابانية لصناعة السيارات عن أرباح سنوية قياسية يوم غد الأربعاء، مدفوعة بالطلب المتزايد على السيارات الهجينة، بينما يواجه قطاع السيارات الكهربائية تباطؤًا عالميًا.

ولا تزال تويوتا تواجه تحديات كبيرة في أسواقها الرئيسية. ففي الصين، تواجه الشركة ضغوطًا هائلة بسبب المنافسة الشرسة على الأسعار، بينما تواجه في الولايات المتحدة تداعيات ارتفاع تكاليف الاقتراض للمستهلكين.

مع تباطؤ الطلب العالمي على السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، استفادت تويوتا من بيع المزيد من السيارات الهجينة، التي تتمتع بهوامش ربح أعلى نسبيًا من سيارات البنزين العادية.

على الرغم من ريادتها في مجال السيارات الهجينة منذ أكثر من ربع قرن، لا تزال تويوتا متخلفة عن الركب في مجال السيارات الكهربائية، حيث تواجه منافسة قوية من شركات مثل Tesla وشركات صناعة السيارات الأوروبية والصينية.

يرتبط مصير أعمال تويوتا في الصين ارتباطًا وثيقًا باستراتيجيتها للسيارات الكهربائية. وبالنظر إلى تفضيل المستهلكين الصينيين للسيارات المحملة بالبرمجيات، قد تواجه تويوتا صعوبة في تحقيق اختراق كبير في هذا السوق خلال السنوات الثلاث المقبلة حتى تطلق طرازات الجيل القادم، وفقًا لكوجي إندو، رئيس أبحاث الأسهم في SBI Securities.

في محاولة لمواكبة التطورات في السوق الصينية، أعلنت تويوتا عن شراكة مع عملاق التكنولوجيا الصيني Tencent وكشفت عن سيارتين كهربائيتين جديدتين للسوق الصينية في معرض بكين للسيارات الأخير.

وانخفضت مبيعات تويوتا في الصين بنسبة 1.6% خلال الربع الأول من العام التقويمي 2024، أي أفضل من الانخفاضات الحادة لمنافسيها اليابانيين نيسان وهوندا، ولكنها أسوأ من ارتفاع بنسبة 12.5% في مبيعات سيارات الركاب على مستوى القطاع، وفقًا لبيانات من جمعية صناعة السيارات.

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت مبيعات تويوتا بنسبة 20% لتصل إلى 565 ألف مركبة خلال تلك الفترة.

وارتفعت أسهم تويوتا بنسبة 96% في العام الماضي، بما في ذلك أرباح الأسهم. وبالدولار، ارتفعت بنسبة 71%، مقارنة بزيادة 7.5% لشركة تسلا خلال نفس الفترة.