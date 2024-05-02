تقرير، أكثر السيارات كلفة في الصيانة والإصلاح خلال 10 سنوات

أشار تقرير لمجلة حماية المستهلك، كونسيومر ريبورتس إلى ارتفاع التكاليف الإجمالية لتملك السيارة بما يتجاوز بكثير ما تدفعه مقابل سعر شرائها السيارة. ويبدو أن كلفة صيانة السيارة تقفز بعد تجاوز عمره 5 سنوات (كما يظهر في المخطط بالأزرق الفاتح).

الأعلى كلفة للصيانة والإصلاح

تصدرت لاند روفر بكلفة الصيانة والإصلاح خلال أول 10 سنوات بحوالي (بالدولار) 19,250 ، تلتها بورشة بـ 14,090 ثم أودي بحوالي 9890 دولار، ثم بي إم دبليو بـ 9500 دولار، وفولفو بـ 9285، وإنفينيتي بـ 8500 ثم أكيورا بحوالي 7800 ثم ميني بقراببة 7625 وسوبارو بـ 7200 دولار.

الأقل كلفة للصيانة والإصلاح

تصدرت تسلا قائمة أقل السيارات كلفة في الصيانة بحوالي 4000دولار خلال 10 سنين تلتها وبيويك ثم تويوتا بـ 4900 دولار. (علما أن هذه السيارات بمواصفات أمريكية وفي السوق الأمريكي).

ولرصد الكلفة الإجمالية لتملك السيارة باحتساب كلفة الإصلاح والصيانة خلال 12 شهرا، توجهت المجلة بسؤال أصحاب السيارات عما دفعوه من جيوبهم مقابل إجمالي الصيانة (تغيير الزيت والإطارات وما إلى ذلك) والإصلاحات خلال الفترة السابقة 12 شهر. وتبين في النتائج أن هناك اختلافات كبيرة في التكاليف مع تقدم عمر السيارات، مما يؤكد كيفية ارتفاع تكاليف الصيانة والإصلاح بمرور الوقت.

تتسم المقارنة مع السيارات الأحدث أحيانا بعدم الوضوح لأن عددا من العلامات التجارية، بما في ذلك بي إم دبليو وتويوتا، تقدم فترات صيانة مجانية للسيارات الجديدة. وعادةً، تحتاج السيارات إلى القليل جدًا من الصيانة والتكاليف في العامين الأولين عدا عن تغيير الزيت وتبديل الإطارات. تستمر جميع ضمانات السيارات الجديدة تقريبًا لمدة ثلاث سنوات على الأقل، ويتم تغطية الإصلاحات، إذا لزم الأمر. ولكن يظهر التحليل أن التكاليف يمكن أن ترتفع بشكل كبير عند انتهاء فترات الضمان والصيانة المجانية.

يقول ستيفن إليك، قائد برنامج “كونسيومر ريبورتس” لتحليلات بيانات السيارات: “يمكن أن يكون الفرق في صيانة السيارة في المتوسط بين بعض العلامات التجارية بالآلاف خلال إطار زمني مدته 10 سنوات”. “كما أن السيارات الفاخرة باهظة الثمن غالبًا ما تكون صيانتها باهظة الثمن بمرور الوقت.”

عند مقارنة التكاليف التراكمية حسب العلامة التجارية للأعوام من الأول إلى الخامس ومن السادس إلى العاشر، وجدنا أن تكاليف الصيانة لشركة تسلا هي الأقل. في الطرف الآخر من التصنيف، تتجمع العديد من شركات صناعة السيارات الألمانية كأغلى العلامات التجارية، وهي أودي، وبي إم دبليو، ومرسيدس بنز، وبورش.

يقول إليك: “إذا كنت تفكر في طراز فاخر، فقد يكون من الحكمة شراء واحدة من علامة تجارية محلية قد تكون تكاليف الصيانة والإصلاح فيها أقل”. “على سبيل المثال، على مدى 10 سنوات، أصبحت تكلفة صيانة وإصلاح موديلات مرسيدس-بنز أكثر من ضعف تكلفة صيانة وإصلاح موديلات لينكولن.”

ويوضح التقرير كيف يساهم فهم كيفية اختلاف هذه التكاليف حسب العلامة التجارية في وضع ميزانية لنفقات سيارتك الحالية ومساعدتك في اتخاذ قرار الشراء التالي.