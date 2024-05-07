مسلسل تسريح العمالة في تسلا “مستمر بلا فواصل”.. فرق البرمجيات والخدمات

أفادت مجلة Electrek التكنولوجية، الإثنين، نقلاً عن مصادر مطلعة على الأمر، أن شركة صناعة السيارات الكهربائية “تسلا“( Tesla)، قد سرحت موظفين من أقسام البرمجيات، والخدمات، والهندسة.

“تسلا” تخفض عدد موظفيها بأكثر من 10%

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قامت شركة صناعة السيارات التي يقودها إيلون ماسك بحل قسم شحن المركبات الكهربائية بعد إعلان “تسلا“، الشهر الماضي أنها ستخفض قوتها العاملة العالمية بأكثر من 10٪.

تلقى الموظفون في شركة صناعة السيارات رسائل بريد إلكتروني خلال عطلة نهاية الأسبوع كجزء من عمليات تسريح العمال على نطاق أوسع، وفقًا لتقرير Electrek.

ومستهل تعاملات بورصة وول ستريت يوم الإثنين، ارتفعت أسهم ” Tesla”، أكثر من 1%.

تسريح أكثر من 6700 موظف

وكشفت الشركة في إشعارات الشهر الماضي أنها ستسرح أكثر من 6700 موظف عبر مواقعها في تكساس، وكاليفورنيا، ونيفادا، ونيويورك.

وتعرضت شركة “تسلا” لضغوط من انخفاض المبيعات، وحرب الأسعار المكثفة بين شركات صناعة السيارات حيث أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى تباطؤ اعتماد السيارات الكهربائية.

التركيز على برامج القيادة الذاتية

وقال محللون، إن الشركة تتطلع إلى التركيز على برامج القيادة الذاتية، وسيارات الأجرة الروبوتية، وروبوتها الآلي أوبتيموس، وقد يخفض ماسك إنفاقه على فرق معينة للحفاظ على الأموال المخصصة لتلك المشاريع، وفق رويترز.

وكشفت ” Tesla”، الشهر الماضي، أنها تتوقع حجز تكاليف تزيد عن 350 مليون دولار في الربع الثاني لعمليات التسريح الجماعي للعمال.

وشملت تخفيضات الوظائف أيضًا نزوحًا جماعيًا لكبار المسؤولين التنفيذيين، بما في ذلك درو باجلينو، وروهان باتيل، وريبيكا تينوتشي، ودانييل هو.

وقالت الشركة في أبريل، إنها تعمل على “نماذج جديدة” تستخدم منصاتها وخطوط إنتاجها الحالية، وهي خطوة من المتوقع أن تتيح لها التحكم بشكل أفضل في النفقات الرأسمالية.