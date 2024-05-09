فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inسيارات ويخوتآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنس

تسلا متهمة بالتضليل

تُحقق وزارة العدل الأميركية في مزاعم حول تضليل شركة تسلا للمستثمرين والعملاء بشأن قدرات القيادة الذاتية لسياراتها.

فريق التحرير by فريق التحرير
تسلا

تواجه شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، انخفاضًا في أسهمها مؤخرًا بعد أن فتحت وزارة العدل الأميركية تحقيقًا حول مزاعم تضليلية تتعلق بتقنية القيادة الذاتية لسياراتها.

وتتركز التحقيقات على ما إذا كانت تسلا قد ضللت المستثمرين والعملاء بشأن قدرات سياراتها على القيادة الذاتية.

ففي حين أن ميزات مساعدة السائق المتقدمة في سيارات تسلا، مثل Autopilot و Full Self-Driving، يمكنها المساعدة في المهام مثل التوجيه والكبح وتغيير المسارات، إلا أنها لا تجعل المركبات ذاتية القيادة بالكامل.

وتشير التقارير إلى أن وزارة العدل تفحص تصريحات أدلى بها كل من الشركة ورئيسها التنفيذي، إيلون ماسك، والتي قد تُفسر على أنها تُضلل المستهلكين بشأن قدرات سيارات تسلا على القيادة الذاتية.

يُذكر أن تسلا حذرت السائقين دائمًا من ضرورة البقاء على استعداد لتولي القيادة في أي وقت.

وتأتي التحقيقات في أعقاب سلسلة من الحوادث التي تورطت فيها سيارات تسلا مزودة بأنظمة مساعدة السائق.

وتُعد سلامة القيادة على رأس أولويات صناعة السيارات، وتسعى الجهات المعنية إلى ضمان وضوح ودقة المعلومات المقدمة للمستهلكين حول تقنيات القيادة الذاتية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...