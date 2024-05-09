تسلا متهمة بالتضليل

تواجه شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، انخفاضًا في أسهمها مؤخرًا بعد أن فتحت وزارة العدل الأميركية تحقيقًا حول مزاعم تضليلية تتعلق بتقنية القيادة الذاتية لسياراتها.

وتتركز التحقيقات على ما إذا كانت تسلا قد ضللت المستثمرين والعملاء بشأن قدرات سياراتها على القيادة الذاتية.

ففي حين أن ميزات مساعدة السائق المتقدمة في سيارات تسلا، مثل Autopilot و Full Self-Driving، يمكنها المساعدة في المهام مثل التوجيه والكبح وتغيير المسارات، إلا أنها لا تجعل المركبات ذاتية القيادة بالكامل.

وتشير التقارير إلى أن وزارة العدل تفحص تصريحات أدلى بها كل من الشركة ورئيسها التنفيذي، إيلون ماسك، والتي قد تُفسر على أنها تُضلل المستهلكين بشأن قدرات سيارات تسلا على القيادة الذاتية.

يُذكر أن تسلا حذرت السائقين دائمًا من ضرورة البقاء على استعداد لتولي القيادة في أي وقت.

وتأتي التحقيقات في أعقاب سلسلة من الحوادث التي تورطت فيها سيارات تسلا مزودة بأنظمة مساعدة السائق.

وتُعد سلامة القيادة على رأس أولويات صناعة السيارات، وتسعى الجهات المعنية إلى ضمان وضوح ودقة المعلومات المقدمة للمستهلكين حول تقنيات القيادة الذاتية.