تسلا على وشك فقدان عرشها.. منافسة محتدمة في سوق السيارات الكهربائية

تواجه شركة تسلا، خطر فقدان هيمنتها على السوق الأمريكية لأول مرة منذ 6 سنوات، مع اقتراب شركات منافسة مثل جنرال موتورز وهيونداي وكيا من سد الفجوة.

وتشير أحدث البيانات إلى أن مبيعات تسلا في الولايات المتحدة قد تراجعت خلال الربع الأول من العام الحالي، بينما زادت مبيعات شركات السيارات الأخرى واقتربت منها بشكل كبير.

ووفقًا لتقرير شهري لشركة ماركلاينز المتخصصة في بيانات سوق السيارات الأمريكية، فقد باعت تسلا خلال 12 شهراً حتى نهاية شهر مايو الماضي حوالي 618 ألف سيارة في الولايات المتحدة، بينما باعت شركات السيارات المنافسة مجتمعةً حوالي 597 ألف سيارة.

وتشير التوقعات إلى أن شركات السيارات ستنشر الأسبوع المقبل بيانات مبيعات الربع الثاني من العام الحالي، والتي تتضمن الطرز الجديدة من شركات جنرال موتورز وهيونداي موتور وتابعتها كيا كورب، والتي من المرجح أن تُظهر استمرار تقلص الفارق بين مبيعات تسلا ومبيعات الشركات المنافسة لها.

ومنذ عام 2015، احتلت تسلا قمة مبيعات السيارات الكهربائية في السوق الأمريكية، عندما نجحت سيارتها الصالون الفارهة “موديل إس” في التفوق على منافستها “نيسان ليف”، وفقًا لوكالة بلومبرج.

ومنذ إطلاقها عام 2018، تهيمن مبيعات تسلا موديل 3 على السوق، متجاوزةً إجمالي مبيعات جميع الشركات المنافسة مجتمعةً.

ولكن، وبعد فترة من التحركات البطيئة من جانب شركات السيارات الكبرى التقليدية في سوق السيارات الكهربائية في البداية، كثفت هذه الشركات نشاطها لسد الفجوة باطراد.

مبيعات تسلا في الربع الأول

وخلال الربع الأول من العام الحالي، تراجعت مبيعات تسلا بنسبة 13% سنويًا، بينما زادت مبيعات ستة من بين أكبر 10 شركات سيارات خلال الفترة نفسها. وارتفعت مبيعات هيونداي/كيا بنسبة 56% وفورد بنسبة 86%.

ومع استمرار هذا الاتجاه خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، من المتوقع خسارة تسلا لحصة الأغلبية من المبيعات في السوق الأمريكية خلال الشهر الحالي.

وعلى الرغم من تراجع المبيعات، ستظل تسلا أكبر شركة سيارات كهربائية في الولايات المتحدة من حيث المبيعات، والتي تزيد عن حوالي 5 أمثال مبيعات أقرب شركة منافسة لها في هذه السوق حتى الآن وهي هيونداي/كيا.

كما تظل تسلا أكبر شركة سيارات في العالم من حيث القيمة السوقية، حتى بعد التراجع الكبير في سعر سهمها خلال الفترة الأخيرة.

وتقدر القيمة السوقية للشركة حاليًا بنحو 575 مليار دولار، وهو ما يقل عن نصف أعلى قيمة سوقية لها وكانت 2.1 تريليون دولار في عام 2021.

ومع ذلك، تظل تسلا أكبر شركة سيارات في العالم من حيث القيمة السوقية، متقدمة بنسبة 85% عن ثاني أكبر شركة سيارات في العالم وهي تويوتا موتور كورب اليابانية.