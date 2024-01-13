تسلا تفقد 94 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ بداية 2024

حققت شركة “تسلا” نجاحاً كبيراً في عام 2023، حيث تضاعفت أسهمها خلال 12 شهراً. لكن عام 2024 يبدأ بشكل مختلف، حيث تشهد شركة تصنيع السيارات الكهربائية التابعة لإيلون موسك أسوأ بداية لها على الإطلاق، إذ خسرت الشركة أكثر من 94 مليار دولار من قيمتها السوقية في الأسبوعين الأولين فقط من عام 2024، كما أوردت وكالة “بلومبيرغ“.

ليس من الصعب معرفة السبب، حيث تعرضت شركة تصنيع السيارات الكهربائية ومقرها أوستن بولاية تكساس لوابل من الأخبار السلبية: تحول في سوق السيارات الكهربائية لدى شركة تأجير السيارات العملاقة “هيرتز غلوبال هولدينغز” التي تعتزم بيع 20 ألف سيارة كهربائية، تخفيض جديد في أسعار سياراتها المصنوعة في الصين، وعلامات على ارتفاع تكاليف العمالة.

ويأتي كل هذا في مواجهة تباطؤ نمو الطلب على المركبات الكهربائية، خاصة في الولايات المتحدة.

وقال جيفري أوزبورن، المحلل في “كوين”، في مقابلة: “القلق الرئيسي للمستثمرين بشأن تسلا هو ركود النمو”. ولا تؤدي تخفيضات الأسعار في الصين إلا إلى تأجيج هذه المخاوف، لأنها بدأت تبدو وكأنها “سباق نحو القاع بالنسبة لصناعة السيارات الكهربائية في ظل المنافسة الشديدة في تلك السوق”.

وتعتبر الضربة التي تلقتها القيمة السوقية لشركة “تسلا” في بداية العام هي الأكبر التي شهدتها الشركة خلال فترة مماثلة منذ طرحها للاكتتاب العام في عام 2010. ومن حيث النسبة المئوية، فإن انخفاض قيمة “تسلا” بنسبة 12% منذ بداية كانون الثاني / يناير هو الأسوأ منذ عام 2016، عندما انخفضت بنسبة 14% خلال أيام التداول التسعة الأولى من العام.

ومما يزيد الطين بلة أن احتمالات حدوث تحول وشيك بالنسبة لشركة تصنيع السيارات الكهربائية لا تبدو جيدة.

وتقوم “تسلا” بتخفيض أسعار سياراتها بقوة منذ أوائل عام 2023 في محاولة لتعزيز الطلب. لكن النتيجة كانت تآكلاً مطرداً لهامش ربحها الذي كان كبيراً في السابق. وانخفض هامش الربح الإجمالي للائتمانات التنظيمية السابقة لشركة “تسلا” للربع الثالث إلى 16.3% من 27.9% قبل عام. والضغوط تتصاعد الآن، بعد أن أصبح عمال الإنتاج في مصانع “تسلا” في الولايات المتحدة يحصلون على زيادات في الأجور.