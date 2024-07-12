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تسلا تطلق سيارة جديدة بخصم 5000 دولار

أعلنت شركة تسلا عن انخفاض أقل من المتوقع بنسبة 5% في تسليمات السيارات في الربع الثاني من 2024

فريق التحرير by فريق التحرير
تسلا موديل 3
تسلا موديل 3

أطلقت شركة تسلا نسخة جديدة من سيارتها طويلة المدى موديل 3 ذات الدفع الخلفي، بسعر أقل بمقدار 5000 دولار من نسخة الدفع الرباعي، وفقاً لموقع الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية، كما أوردت وكالة “رويترز”.

ويبلغ سعر الطراز الجديد طويل المدى 42490 دولاراً.

ولم تطرأ أي تغييرات على أسعار الطراز الأساسي 3 ونظام الدفع الرباعي طويل المدى وخيارات الأداء.

وأعلنت شركة تسلا عن انخفاض أقل من المتوقع بنسبة 5% في تسليمات السيارات في الربع الثاني حيث ساعدت تخفيضات الأسعار والحوافز في تعويض ركود الطلب.

ومن المقرر أن تعلن الشركة عن أرباح الربع الثاني في 23 تموز / يوليو الجاري.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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