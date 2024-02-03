تسلا تستدعي 2.2 مليون سيارة بسبب صغر حجم خط نص التحذير

استدعت شركة تسلا حوالي 2.2 مليون سيارة كهربائية من جميع أنحاء العالم بسبب خطأ بسيط في واجهة المستخدم.

ويعود سبب هذا الاستدعاء إلى خطأ تقني في لوحة العدادات، حيث أن حجم خط نص التحذير على بعض المصابيح أصغر من اللازم وفقًا للمعايير الفيدرالية لسلامة المرور.

ويمكن أن يُشكل هذا الخطأ خطرًا على سلامة السائقين، حيث قد يصعب عليهم قراءة المعلومات المهمة في حالات الطوارئ، مما قد يزيد من احتمالية وقوع الحوادث.

ولن تطلب تسلا من مالكي السيارات إحضارها إلى ورشة إصلاح، بل ستقوم بحل المشكلة عن بعد.

يُعدّ هذا الاستدعاء هو الأحدث في سلسلة من المشكلات التي واجهتها الشركة الأميركية مؤخرًا، حيث تضمنت استدعاءات سابقة مشاكل في ميزة القيادة الذاتية Autopilot، وسلامة الأبواب، وكاميرا الرؤية الخلفية.

في الوقت نفسه، تُجري الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) تحقيقًا في مشاكل التوجيه التي قد تُؤثّر على أكثر من 334.000 سيارة من طرازات موديل Y و Model 3 لعام 2023.

وتُشير هذه التطورات إلى ضرورة إيلاء تسلا المزيد من الاهتمام لسلامة منتجاتها، خاصةً مع تزايد عدد السيارات الكهربائية على الطرق.

طرازات سيارات تسلا المتأثرة بالاستدعاء

موديل S بين (2012-2023)

موديل X بين (2016-2023)

موديل 3 بين (2017-2023)

موديل Y بين (2019-2024)

شاحنة Cybertruck

ولم تتلق شركة تسلا أي تقارير عن إصابات أو حوادث مرتبطة بهذا الخطأ.