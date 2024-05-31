تسلا تستدعي 125 ألف سيارة بسبب عيب في حزام الأمان

أعلنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أن شركة تسلا استدعت 125227 سيارة في الولايات المتحدة بسبب خلل في نظام التحذير في حزام الأمان، مما قد يزيد من خطر الإصابة في حالة تصادم، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وقالت الهيئة التنظيمية إن المركبات فشلت في الامتثال لمتطلبات السلامة الفيدرالية، حيث قد لا يتم تنشيط ضوء التحذير الخاص بحزام الأمان والرنين المسموع عندما لا يكون السائق مربوطاً بحزام الأمان.

ويؤثر الاستدعاء على بعض سيارات موديل “إس” لسنوات 2012-2024، وموديل “إكس” 2015-2024، وموديل 3 لسنوات 2017-2023، وموديل “واي” 2020-2023.

وستصدر تسلا تحديثاً للبرنامج عبر الهواء لإصلاح المشكلة، ومن المتوقع أن يبدأ التطبيق في حزيران / يونيو المقبل.

وقالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة إن المعالجة ستزيل الاعتماد على مستشعر إشغال مقعد السائق من البرنامج ويعتمد فقط على مشبك حزام مقعد السائق وحالة الإشعال لتنشيط إشارات التذكير بحزام الأمان.