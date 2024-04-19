تسلا تستدعي آلاف السيارات بسبب عيب في دواسات السرعة

قامت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية باستدعاء 3878 سيارة “سايبرتراك” لإصلاح أو استبدال دواسات السرعة التي يمكن أن تتزحزح أو تسبب في تسارع السيارة دون قصد، ما يزيد من خطر الحوادث، كما ذكرت وكالة “بلومبيرغ”.

وكشف تقرير استدعاء جرى تقديمه للإدارة الأمريكية الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة أن شركة تسلا تسلمت مذكرة من مستهلكين عن وجود المشكلة، وقالت الشركة إنها سوف تصلح دواسات السرعة مجاناً.

ويعطي استدعاء السيارات لمحة أولية عن عدد سيارات “سايبرتراك” التي تم بيعها منذ سلَّم الرئيس التنفيذي إيلون ماسك الدفعة الأولى منها للعملاء في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي.

وقدر ماسك أن شركة تسلا ستستغرق من 12 إلى 18 شهراً لتجميع سيارات “سايبرتراك” المكسوة بالفولاذ المقاوم للصدأ بكميات كبيرة. وحذر من أنه من غير المرجح أن تصل الشركة إلى معدل إنتاج سنوي يبلغ 250 ألف شاحنة صغيرة حتى وقت ما من العام المقبل.