فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inسيارات ويخوتآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنستكنولوجيا

تسلا تستدعي آلاف السيارات بسبب عيب في دواسات السرعة

قالت شركة تسلا إنها سوف تصلح دواسات السرعة في سيارات “سايبرتراك” مجاناً.

فريق التحرير by فريق التحرير
تسلا سايبرتراك
تسلا سايبرتراك

قامت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية باستدعاء 3878 سيارة “سايبرتراك” لإصلاح أو استبدال دواسات السرعة التي يمكن أن تتزحزح أو تسبب في تسارع السيارة دون قصد، ما يزيد من خطر الحوادث، كما ذكرت وكالة “بلومبيرغ”.

وكشف تقرير استدعاء جرى تقديمه للإدارة الأمريكية الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة أن شركة تسلا تسلمت مذكرة من مستهلكين عن وجود المشكلة، وقالت الشركة إنها سوف تصلح دواسات السرعة مجاناً.

ويعطي استدعاء السيارات لمحة أولية عن عدد سيارات “سايبرتراك” التي تم بيعها منذ سلَّم الرئيس التنفيذي إيلون ماسك الدفعة الأولى منها للعملاء في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي.

وقدر ماسك أن شركة تسلا ستستغرق من 12 إلى 18 شهراً لتجميع سيارات “سايبرتراك” المكسوة بالفولاذ المقاوم للصدأ بكميات كبيرة. وحذر من أنه من غير المرجح أن تصل الشركة إلى معدل إنتاج سنوي يبلغ 250 ألف شاحنة صغيرة حتى وقت ما من العام المقبل.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...