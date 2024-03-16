تسلا ترفع أسعار سياراتها الكهربائية 2000 يورو في أسواق أوروبا

أعلنت شركة تسلا، اليوم السبت، أنها سترفع أسعار بعض سياراتها الكهربائية من طراز Y في بعض الدول الأوروبية بمقدار 2000 يورو (2177 دولاراً) اعتباراً من 22 آذار / مارس الجاري.

وجاءت هذه الخطوة، التي تم الإعلان عنها في منشور على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، في أعقاب إعلان شركة صناعة السيارات الكهربائية يوم الجمعة أنها ستزيد أسعار جميع سيارات الطراز Y في الولايات المتحدة بمقدار 1000 دولار اعتباراً من 1 نيسان / أبريل.

وكانت تسلا قد رفعت أسعار سيارات الدفع الخلفي من طراز Y والمركبات طويلة المدى بمقدار 1000 دولار إلى 43990 دولاراً و48990 دولاراً على التوالي، في الأول من مارس.

وقال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، في شباط/ فبراير، في رد على رفع أسعار سيارات “تسلا” : “هذا هو المأزق الأساسي للتصنيع: تحتاج المصانع إلى إنتاج مستمر من أجل الكفاءة، لكن طلب المستهلكين موسمي”.

وقد تضررت هوامش ربح “تسلا” بسبب حرب الأسعار مع المنافسين التي بدأت قبل أكثر من عام.

واختار المشترون في الولايات المتحدة السيارات الهجينة بدلاً من السيارات الكهربائية النقية خلال الأشهر القليلة الماضية لتجنب ارتفاع تكاليف الملكية وخسارة بعض الطرازات لإعفاءاتها الضريبية الفيدرالية بسبب متطلبات مصادر البطاريات بموجب قانون الحد من التضخم.