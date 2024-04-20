تسلا تخفض أسعار 3 طرز 2000 دولار في أمريكا

خفضت شركة تسلا أسعار سياراتها من طرز “واي” و”إكس” و”إس” في أسواق الولايات المتحدة بمقدار 2000 دولار لكل منها، بعد أيام من تسليم طلبيات خلال الربع الأول جاءت دون توقعات السوق، كما ذكرت وكالة “رويترز”.

وخفضت شركة تصنيع السيارات الكهربائية التي يترأسها الملياردير إيلون ماسك أسعار النسخة الأساسية من الطراز “واي” إلى 42990 دولاراً، في حين أن سعر الطراز طويل المدى يبلغ الآن 47990 دولاراً والأعلى الأداء 51490 دولاراً، وفقاً لموقع الشركة على الإنترنت.

ويبلغ سعر النسخة الأساسية من الطراز “إس” نحو 72990 دولاراً، في حين أن سعر الطراز طويل المدى يبلغ الآن 87990 دولاراً.

ويبلغ سعر النسخة الأساسية من الطراز “إكس” نحو 77990 دولاراً، في حين أن سعر الطراز طويل المدى يبلغ الآن 92900 دولار.

واختار المشترون في الولايات المتحدة السيارات الهجينة بدلاً من السيارات الكهربائية النقية خلال الأشهر القليلة الماضية لتجنب ارتفاع تكاليف الملكية وخسارة بعض الطرازات لإعفاءاتها الضريبية الفيدرالية بسبب متطلبات مصادر البطاريات بموجب قانون الحد من التضخم.

وأفادت رويترز اليوم السبت أن ماسك أرجأ رحلة مقررة إلى الهند حيث كان سيجتمع مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي ويعلن عن خطط لدخول سوق جنوب آسيا.

وذكرت رويترز يوم الاثنين الماضي، نقلاً عن مذكرة داخلية، أن شركة تسلا قررت تسريح أكثر من 10% من قوتها العاملة العالمية.