فريق التحرير by فريق التحرير

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تسلا تخفض أسعار سياراتها في أوروبا

خفضت تسلا أسعار طراز “واي” في ألمانيا وفرنسا والنرويج زهولندا أسوة الخطوة التي أقدمت عليها في الصين قبل أسبوع

فريق التحرير by فريق التحرير
تسلا

أعلنت شركة “تسلا” الأميركي لصناعات السيارات الكهربائية أنه خفضت أسعار سياراتها من طراز “واي” (Y) في العديد من دول أوروبا، وذلك بعد اتخاذها لقرار مماثل قبل أسبوع حول تخفيضات أسعار سياراتها من طراز “3” و”موديل واي” في السوق الصيني.

وبحسب بيانات نشرت على المواقع المحلية لشركة تسلا في ألمانيا وفرنسا والنرويج وهولندا، تم تخفيض اسعار السيارات بنسب مختلفة.

ووفقاً للبيانات سيباع طراز “واي” في ألمانيا بسعر 42990 يورو، أي أقل بنسبة 4.2% من سعره السابق، في حين أصبح سعر طراز “Y Long Range” 49990 يورو، أي أقل بنسبة 8.1% عن سعره السابق، بينما سيباع طراز “Model Y” ب 42990 يورو، أي أقل بنسبة 4.2%.

وفي فرنسا، خفضت “تسلا” أسعار سياراتها من الطراز Y بنسبة تصل إلى 6.7%، بينما في هولندا بنسبة تصل إلى 7.7%، وفي النرويج، بنسبة تتراوح بين 5.6% و7.1%.

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