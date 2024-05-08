تسلا تخضع للتحقيق بشأن تضليل المستهلكين حول قدرات القيادة الذاتية

نقلت وكالة “رويترز” عن ثلاثة أشخاص مطلعين قولهم إن المدعين الأمريكيين يحققون بشأن ما إذا كانت شركة “تسلا” قد ارتكبت احتيالاً عن طريق تضليل المستثمرين والمستهلكين بشأن قدرات القيادة الذاتية لسياراتها الكهربائية.

وتساعد أنظمة القيادة الآلية من “تسلا” في التوجيه والفرملة وتغيير المسار، ولكنها ليست مستقلة تماماً. وبينما حذرت “تسلا” السائقين من البقاء على استعداد لتولي القيادة، تدرس وزارة العدل تصريحات أخرى صادرة عن “تسلا” والرئيس التنفيذي إيلون موسك تشير إلى أن سياراتها يمكنها أن تقود نفسها بنفسها.

وفي حين أن وظائف القيادة الذاتية الكاملة في تسلا يمكن أن تدعم السائقين في مهام مثل التوجيه والكبح وتغيير المسارات، إلا أن هذه الأنظمة لا تمكّن السيارة من العمل دون إشراف بشري.

بالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير إلى أن الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة قد فحصت العديد من حوادث التصادم التي وقعت لسيارات تسلا مع تفعيل وظيفة القيادة الذاتية. وتشير رويترز أيضاً إلى أن هيئة الأوراق المالية والبورصات تبحث في كيفية وصف تسلا لتقنيات مساعدة السائق لمستثمريها.

وذكرت رويترز أن التحقيق قد يؤدي إلى اتهامات جنائية أو عقوبات تنظيمية أو ربما لا يؤدي إلى أي تداعيات على الإطلاق.

وقال أحد المصادر إن المدعين بعيدون عن اتخاذ قرار بشأن كيفية المضي قدماً، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنهم يقومون بفحص المستندات الضخمة التي قدمتها تسلا رداً على مذكرات الاستدعاء.