تسلا تتحدى المحكمة وتصر على منح ماسك تعويضات قياسية بـ 56 مليون دولار

دعت شركة “تسلا” للسيارات الكهربائية الجمعية العمومية إلى الاجتماع مجدداً للتصويت مرة أخرى على حزمة التعويضات القياسية الخاصة بالرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك وقيمتها 56 مليون دولار، كما ذكرت وكالة “رويترز”.

ولا تتضمن التعويضات أي راتب أو مكافأة نقدية، ولكنها تحدد المكافآت على أساس القيمة السوقية لشركة تسلا التي سترتفع إلى ما يصل إلى 650 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة. وتبلغ قيمة “تسلا” الآن 500.36 مليار دولار.

وتأتي إعادة التصويت قبل الأرباح الفصلية المقرر الإعلان عنها الأسبوع المقبل، في وقت تعاني “تسلا” من ضعف الطلب بالإضافة إلى الضرر الذي لحق بسمعة ماسك بسبب ميوله السياسية وتعليقاته المعادية للسامية العام الماضي.

وأصدرت القاضية كاتالين ماك كورميك في محكمة في ولاية ديلاوير نهاية كانون الثاني / يناير الماضي حكما قضى ببطلان حزمة التعويضات التي تبلع قيمتها 56 مليار دولار التي تم إقرارها في عام 2018.

وقال رئيس مجلس إدارة “تسلا” روبين دينهولم “نحن لا نتفق مع ما قررته محكمة ديلاوير، ولا نعتقد أن محكمة ديلاوير تقرر كيف ينبغي أن يعمل قانون الشركات”.

وأشارت الشركة إلى أنها سوف تدعو المساهمين أيضاً للتصويت على نقل مقر الشركة إلى ولاية تكساس بدلاً من ديلاوير، وأوضحت في الإقرار أنها ستعقد الاجتماع السنوي لمجلس الإدارة في 13 حزيران / يونيو المقبل.



وتعاني الشركة الأمريكية في الوقت الراهن من تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية، خصوصاً في ظل حرب الأسعار التي تواجهها في الصين مع منافسين على غرار “بي واي دي”، الأمر الذي دفعها مؤخراً لبدء جولة لتسريح قرابة 10% من موظفيها في جميع أنحاء العالم.