تركيا تفرض رسوماً جمركية إضافية على السيارات الصينية

قررت تركيا فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 40% على واردات السيارات من الصين، كما أظهر قرار رئاسي نشرته الجريدة الرسمية التركية اليوم السبت.

وقالت وزارة التجارة التركية في بيان إنه “سيتم فرض رسوم جمركية إضافية على واردات سيارات الركاب التقليدية والهجينة من الصين من أجل زيادة وحماية الحصة المتناقصة من الإنتاج المحلي”.

وأشارت الوزارة إلى أن قرار فرض الرسوم الإضافية تم اتخاذه مع الأخذ في الاعتبار أهداف العجز في الحساب الجاري والجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار والإنتاج المحلي.

وتم تحديد الحد الأدنى للرسوم الإضافية عند 7000 دولار لكل سيارة. ويسري القرار اعتباراً من 7 تموز / يوليو.

وينص القرار على أن يتم تطبيق الحد الأدنى للرسوم الجمركية حتى إذا جاءت الرسوم التي تبلغ 40% من سعر السيارة المستوردة أقل من 7000 دولار.

وقد فرضت تركيا، في عام 2023، رسوماً إضافية على واردات السيارات الكهربائية من الصين وأدخلت بعض اللوائح المتعلقة بصيانة وخدمات السيارات الكهربائية.

وتشجع الحكومة التركية على زيادة الإنتاج والصادرات لخفض العجز المزمن في الحساب الجاري، والذي بلغ 45.2 مليار دولار العام الماضي.