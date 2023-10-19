تراجع أرباح تسلا بنسبة 44%

سجلت تسلا انخفاضاً بنسبة 44% في صافي دخلها في الربع الثالث من العام الجاري مدفوعاً بانخفاض في تسليم السيارات حيث تأثر إنتاج الشركة بسبب “التوقف المخطط له” في مصانعها.

وحققت السيارة الكهربائية العملاقة أرباحاً صافية تزيد عن 1.8 مليار دولار خلال الفترة من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر، لتسجل بذلك الشهر الـ17 الرابح على التوالي.

وهي المرة الأولى في الأرباع الثمانية الماضية التي تسجل فيها الشركة أرباحاً أقل من ملياري دولار.

سلمت الشركة التي تتخذ من تكساس مقرا لها 435059 سيارة في الفترة من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر، بانخفاض بنسبة 6.7%، بعدما كان العدد 461640 سيارة في الربع السابق.

وانخفض إنتاج السيارات على أساس فصلي بنسبة 10.3% إلى 430488 وحدة في الربع الثالث.