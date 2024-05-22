مبيعات تسلا في أوروبا الأسوأ منذ يناير 2023

شهدت شركة “تسلا” تباطؤًا غير متوقع في مبيعاتها الأوروبية خلال الربع الثاني من العام، على الرغم من توقعات الرئيس التنفيذي إيلون ماسك بتحسن الأداء مقارنة بالأشهر الأولى من العام.

وكشفت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية أن “تسلا” باعت 13951 سيارة فقط في نيسان/أبريل، بانخفاض 2.3% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى لها منذ كانون الثاني/يناير 2023.

ويأتي هذا الأداء المتراجع على النقيض من النمو القوي الذي شهده سوق السيارات الكهربائية ككل في أوروبا خلال الشهر نفسه، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 14% وفقاً لوكالة “بلومبرغ”.

ولم يكن هذا التباطؤ مقتصراً على أوروبا فحسب، بل أعلنت الشركة أيضاً عن انخفاض الشحنات من مصنعها في شنغهاي، في تناقض مع النمو القوي الذي يشهده قطاع السيارات الكهربائية في الصين.

وكان ماسك قد أعرب في نيسان/أبريل الماضي عن تفاؤله بتجاوز الشركة للصعوبات التي واجهتها في الربع الأول، متوقعاً أن يكون الربع الثاني “أفضل كثيراً”.

عوامل متعددة تؤثر على أداء تسلا

ويعزى هذا التباطؤ في مبيعات “تسلا” إلى عدة عوامل، من بينها تقليص الدعم الحكومي للسيارات الكهربائية في بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا والسويد، بالإضافة إلى إعادة النظر في خطط الإنتاج من قبل بعض الشركات المصنعة مثل “فولكس واغن” و”مرسيدس بنز”.

وعلى الرغم من أن معظم الشركات تأثرت بتراجع الحوافز في ألمانيا، إلا أن أداء “تسلا” كان أضعف من منافسيها، حيث انخفضت مبيعاتها بنسبة 32% في نيسان/أبريل، في حين ظلت مبيعات السيارات الكهربائية الأخرى ثابتة بشكل عام.

وشهدت “تسلا” أيضاً انخفاضاً في مبيعاتها في المملكة المتحدة بنسبة 25% في نيسان/أبريل، و 14% في الأشهر الأربعة الأولى من العام.