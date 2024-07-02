بي واي دي الصينية للسيارات الكهربائية تقلص الفجوة مع تسلا

قفزت مبيعات شركة “بي واي دي” الصينية للسيارات الكهربائية بنسبة 21% في الربع الثاني من العام، مما ساهم في تقليص الفجوة مع تسلا بعد أن أعادت الشركة الصينية لقب أفضل شركة للسيارات الكهربائية في العالم لمنافستها الأمريكية في الربع الأول، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وباعت “بي واي دي” 426039 سيارة كهربائية في الربع من نيسان / أبريل إلى حزيران / يونيو، وفقا لحسابات رويترز بناء على تقارير المبيعات الشهرية. وهذا أقل بحوالي 12 ألف سيارة من تسليمات سيارات تسلا المقدرة للربع الثاني.

وقال تسوي دونغشو الأمين العام لجمعية سيارات الركاب الصينية إن تخفيضات الأسعار والتحول المتزايد في طلب المستهلكين تجاه السيارات الكهربائية والهجين بعيداً عن السيارات التقليدية من الأسباب الرئيسية وراء المبيعات القوية لصناع السيارات الكهربائية الصينيين في الشهور القليلة الماضية.

وشكلت مبيعات السيارات التي تعمل بأنظمة الطاقة الجديدة بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة في الصين 46.7% من إجمالي مبيعات السيارات في أيار / مايو وهو أعلى مستوى شهري على الإطلاق، وفقاً لبيانات جمعية سيارات الركاب الصينية.