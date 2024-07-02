فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inسيارات ويخوتآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنستجارة

بي واي دي الصينية للسيارات الكهربائية تقلص الفجوة مع تسلا

شكلت مبيعات السيارات التي تعمل بأنظمة الطاقة الجديدة بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة في الصين 46.7% من إجمالي مبيعات السيارات

فريق التحرير by فريق التحرير

قفزت مبيعات شركة “بي واي دي” الصينية للسيارات الكهربائية بنسبة 21% في الربع الثاني من العام، مما ساهم في تقليص الفجوة مع تسلا بعد أن أعادت الشركة الصينية لقب أفضل شركة للسيارات الكهربائية في العالم لمنافستها الأمريكية في الربع الأول، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وباعت “بي واي دي” 426039 سيارة كهربائية في الربع من نيسان / أبريل إلى حزيران / يونيو، وفقا لحسابات رويترز بناء على تقارير المبيعات الشهرية. وهذا أقل بحوالي 12 ألف سيارة من تسليمات سيارات تسلا المقدرة للربع الثاني.

وقال تسوي دونغشو الأمين العام لجمعية سيارات الركاب الصينية إن تخفيضات الأسعار والتحول المتزايد في طلب المستهلكين تجاه السيارات الكهربائية والهجين بعيداً عن السيارات التقليدية من الأسباب الرئيسية وراء المبيعات القوية لصناع السيارات الكهربائية الصينيين في الشهور القليلة الماضية.

وشكلت مبيعات السيارات التي تعمل بأنظمة الطاقة الجديدة بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة في الصين 46.7% من إجمالي مبيعات السيارات في أيار / مايو وهو أعلى مستوى شهري على الإطلاق، وفقاً لبيانات جمعية سيارات الركاب الصينية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...