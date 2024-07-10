بي إم دبليو تستدعي 390 ألف سيارة في أمريكا

ذكرت الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء أن شركة صناعة السيارات الألمانية “بي إم دبليو” تستدعي أكثر من 390 ألف سيارة في الولايات المتحدة بسبب عيب في نافخات الوسائد الهوائية قد يؤدي إلى انفجارها، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وقالت الإدارة إن انفجار نافخ الوسائد الهوائية قد يؤدي إلى إصابة السائق أو الركاب بشظايا معدنية حادة يمكن أن تتسبب في جروح أو في الوفاة.

ويشمل الاستدعاء بعض السيارات من طراز سيدان وسيارات رياضية.

وقد نُسبت أكثر من 30 حالة وفاة – بما في ذلك 26 على الأقل في الولايات المتحدة – ومئات الإصابات منذ عام 2009 إلى وسائد تاكاتا الهوائية المثبتة في مركبات شركات صناعة السيارات المختلفة.

وعلى مدى العقد الماضي، تم استدعاء أكثر من 100 مليون سيارة مزودة بمنفاخ للوسائد الهوائية من شركة تاكاتا في جميع أنحاء العالم.

وكانت شركة تاكاتا، التي كانت المورد الرئيسي للوسائد الهوائية في العالم، أعلنت إفلاسها في عام 2017 بعد الفضيحة.

ويتضمن أحدث استدعاء لشركة “بي إم دبليو” بعض الطرازات من الفئة الثالثة سيدان وSportswagon المصنعة بين عامي 2006 و2012.