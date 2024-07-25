بي إم دبليو تستدعي أكثر من 291 ألف سيارة بعد اكتشاف عيب خطير

أعلنت شركة بي إم دبليو عن استدعاء أكثر من 291 ألف سيارة دفع رباعي من طراز “إكس3” في الولايات المتحدة، بسبب عيب تصنيعي قد يؤدي إلى انفصال القضبان الداخلية في حالة وقوع حادث.

ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس، يشمل الاستدعاء سيارات “إكس3” المصنعة بين عامي 2018 و2023. ومن المتوقع أن تبدأ عملية إخطار مالكي السيارات في 30 أغسطس الجاري.

وحسب الوثائق التي قدمتها الشركة إلى الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، تكمن المشكلة في وجود عيب في براغي القضبان الخلفية، مما قد يتسبب في انفصالها عن هيكل السيارة في الحوادث الشديدة.

Jorge Simmons_unsplash

أكدت بي إم دبليو أن التجار سيقومون باستبدال البراغي المعيبة لجميع السيارات المتأثرة بالمشكلة.

وكشفت بي إم دبليو أن المشكلة تم اكتشافها بعد تحليل حادث تصادم خلفي شديد لسيارة “إكس3” موديل 2022. وعلى الرغم من عدم وجود تقارير رسمية عن وقوع إصابات بسبب هذا العيب، قررت الشركة اتخاذ إجراءات استباقية لحماية سلامة عملائها.

وأوضحت وكالة أسوشيتد برس أنه لم ترد الشركة حتى الآن على استفساراتها حول ما إذا كانت هناك أي إصابات مرتبطة بهذا العيب.