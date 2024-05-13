معركة جديدة لعمالقة التكنولوجيا.. “بيزوس” و”زوكربيرج” يتنافسان على لقب صاحب أكبر يخت في العالم

في مؤشر على ازدياد ثروتهم، يتجه مليارديرات التكنولوجيا إلى شراء اليخوت الفاخرة بشكل متزايد. فبعد سنوات قليلة من طلاقه، سافر جيف بيزوس، مؤسس أمازون، على متن يخته الضخم “كورو” الذي يبلغ طوله 127 متراً، والذي يعني اسمه “بداية جديدة” بلغة الماوري.

بينما أعلن مارك زوكربيرج، مؤسس فيسبوك، قبل عيد ميلاده الأربعين، عن امتلاكه ليخت ضخم كان قد بناه ملياردير روسي خاضع للعقوبات الغربية.

وتعتبر اليخوت الفاخرة رمزاً لمكانة الأثرياء، حيث توفر مواقع ترفيهية وشبكات منعزلة للغاية. كما أنها تُعد من أغلى الأصول التي يمكن شراؤها، حتى أكثر من العقارات.

وتقول جيوفانا فيتيلي، نائبة رئيس مجموعة أزيموت بينيتي، أكبر منتج لليخوت الفاخرة في العالم، في تصريحات صحفية، أن امتلاك اليخوت يعد نوع من الاحتفال بنجاحاتك في الحياة، وبالثروة”.

وبينما اشترى العديد من مليارديرات التكنولوجيا اليخوت، فإن أغنى الأثرياء، مثل بيزوس وزوكربيرغ والمؤسس المشارك لشركة أوراكل لاري إليسون، قاموا بزيادة حجم قواربهم القديمة لتصبح عبارة عن قصور افتراضية في البحر، مزودة بوسائل الراحة مثل الصالات الرياضية والمنتجعات الصحية والمسابح والنوادي الليلية ودور السينما.

وإحدى الميزات الرئيسية لامتلاك يخت فخم هي الخصوصية. فمن المحتمل أن تكون هناك يخوت لم يتم تسجيلها أو تسجيلها علناً، مثل يخت إيفان شبيغل، مؤسس سناب شات، الذي يبلغ طوله 94 متراً.

وتُعد صناعة اليخوت الفاخرة صناعة تحكمها السلطة التقديرية، حيث يصعب معرفة من يملك ما.

أكبر يخوت عمالقة التكنولوجيا

وتعرض القائمة التالية اليخوت الأكثر ضخامة المملوكة لمليارديرات التكنولوجيا، وقد تم ترتيبها حسب الطول:

جيف بيزوس.. يخت كورو وأبيونا

أبحر يخت “كورو” الضخم، المملوك لمؤسس أمازون جيف بيزوس، في البحر المتوسط في أول صيف له في البحر، بعد عبوره من المحيط الأطلسي. ويبلغ طول اليخت، الذي تقدر قيمته بـ 500 مليون دولار، 127 متراً، ويرافقه سفينة دعم بطول 75 متراً تُدعى “أبيونا”.

يتميز “كورو” بتصميمه الفريد وحجمه الهائل، مما يجعله من الصعب تفويته. وقد استضاف اليخت بالفعل العديد من الشخصيات المشهورة، بما في ذلك أصدقاء بيزوس وخطيبته لورين سانشيز، حيث أقيم حفل خطوبتهم على متنه. كما شوهد بيزوس وسانشيز مع ضيوف مشهورين آخرين، مثل بيل غيتس، وآري إيمانويل، وليوناردو دي كابريو، وأورلاندو بلوم، وكاتي بيري، وأشر، وهم يتجولون في شوارع دوبروفنيك، كرواتيا، بعد أسبوع واحد فقط من حفل الخطوبة.

مارك زوكربيرج.. يخت Launchpad

في خطوة مفاجئة، قام مارك زوكربيرج، مؤسس ورئيس شركة فيسبوك، بشراء يخت فاخر ضخم يُعرف باسم “Launchpad”. ويبلغ طول اليخت 118 مترًا، مما يجعله أحد أكبر اليخوت المملوكة لمليارديرات التكنولوجيا في العالم.

تم تصميم اليخت في الأصل لرجل أعمال روسي خاضع للعقوبات، ولكن تم شراؤه من قبل زوكربيرج في وقت سابق من هذا العام. وقد قام اليخت برحلته الأولى في مارس، حيث أبحر من جبل طارق إلى سانت مارتن قبل أن يصل إلى وجهته النهائية في فورت لودرديل، فلوريدا.

لا تتوفر معلومات كثيرة عن التصميم الداخلي لـ “Launchpad”، لكن الصور تُظهر وجود حوض سباحة كبير ومهبط للطائرات العمودية. كما لم يتم الكشف عن سعر اليخت، لكن من المتوقع أن يكون قد كلف مبلغًا هائلاً يتراوح بين 9 و10 أرقام، بالنظر إلى حجمه وميزاته الفاخرة.

إريك شميدت.. يخت ويسبر

أثار إريك شميدت، الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل، ضجة كبيرة العام الماضي عندما حاول شراء يخت ألفا نيرو، وهو يخت أحد الأثرياء الروس الخاضعين للعقوبات، مقابل 67 مليون دولار في مزاد أجرته أنتيغوا وبربودا.

ولكن سرعان ما تراجع شميدت عن الصفقة بعد ظهور مشاكل قانونية تتعلق بمالك اليخت الحقيقي. وبدلاً من ذلك، قام بشراء يخت آخر بهدوء، وهو “كيس ميت” (Kismet) الذي يبلغ طوله 95 متراً والذي تم بناؤه في أحواض Lürssen.

كان اليخت مملوكًا سابقًا لمالك جاكسونفيل جاكوار الملياردير شهيد خان، وقد أعاد شميدت تسميته بـ “ويسبر” (Whisper).

يتميز اليخت الفاخر بإمكانية استيعاب 12 ضيفاً وطاقماً مكوناً من 28 فرداً، ويحتوي على العديد من المرافق الفاخرة، منها سطح رئيسي مع جاكوزي خاص ومنتجع صحي متكامل الخدمات ومسبح كبير ومسرح سينما ومدفأة خارجية.

لم يتم الكشف عن سعر بيع Kismet، لكن تم إدراجها مقابل 149 مليون يورو (حوالي 161 مليون دولار بأسعار الصرف الحالية).

في مزاد خيري أقيم في يناير، تم بيع تكلفة أسبوع واحد على متن اليخت بمبلغ 2.4 مليون دولار، وفقاً لشركة “Yacht Charter” تتبع بيانات الصناعة.

باري ديلر.. يخت إيوس

يحتل يخت “إيوس” الضخم، المملوك لملياردير التكنولوجيا باري ديلر، رئيس شركة IAC للوسائط الرقمية، مكانة الصدارة بين أكبر اليخوت المملوكة لمليارديرات التكنولوجيا. يبلغ طول اليخت الشراعي 93 متراً، وهو ثمرة عمل 3 سنوات من البناء قبل تسليمه إلى ديلر في عام 2009.

يشارك ديلر ملكية اليخت مع زوجته، مصممة الأزياء ديانا فون فورشتنبرج، التي تم تكريمها من خلال منحوتة صورية من “Anh Duong”، يُعدّ رمزًا للرقي والفخامة، حيث يتميز بتصميم داخلي فريد وميزات استثنائية لم يتم الكشف عنها بشكل كامل للجمهور.

استضاف الزوجان العديد من المشاهير على متن “إيوس”، بما في ذلك أوبرا وينفري، وإيما طومسون، وأندرسون كوبر، وجيف بيزوس، يُبحر اليخت خلال فصل الصيف في البحر الأبيض المتوسط، بينما يقضي عشية رأس السنة الجديدة في سانت بارتس.

ولقد ألهم “إيوس” بتصميمه الفريد بعض اليخوت الأخرى، مثل يخت “كورو” المملوك لمؤسس أمازون، جيف بيزوس.