فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inسيارات ويخوتآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسشركات

“بوغاتي” تُطلق إصدارًا محدودًا من 250 سيارة جديدة بسعر فلكي

كشفت شركة “بوغاتي” لصناعة السيارات الفارهة النقاب عن سيارتها الجديدة “توربيون”، وهي سيارة هجينة تجمع بين قوّة محركات البنزين وكفاءة الطاقة الكهربائية، بسعر يبدأ من 4 ملايين دولار.

فريق التحرير by فريق التحرير

وتُمثّل “توربيون” خليفةً لسيارة “تشيرون” الشهيرة، وتتميّز بقوّة هائلة تبلغ 1800 حصان، ناتجة عن محرك بنزين ضخم مكون من 16 أسطوانة، مدعّم بثلاثة محركات كهربائية قوية.

وتُتيح هذه المحركات الكهربائية للسيارة السير لمسافة 37 ميلاً بالطاقة الكهربائية فقط، قبل الحاجة إلى تشغيل محرك البنزين.

"بوغاتي" تُطلق إصدارًا محدودًا من 250 سيارة جديدة بسعر فلكي

وتتميز “توربيون” بتصميمها الفريد من نوعه، حيث تتميز بلوحة عدادات مُبتكرة تُشبه عقارب الساعة، مع شاشة عرض كبيرة قابلة للتخفي عند عدم الحاجة إليها.

سيتم تصنيع 250 وحدة فقط من توربيون في مصنع بوغاتي الصغير بفرنسا، مما يجعلها سيارة حصرية للغاية.

"بوغاتي" تُطلق إصدارًا محدودًا من 250 سيارة جديدة بسعر فلكي

وعلق ماتي ريماك، الرئيس التنفيذي لشركة بوغاتي ريماك، قائلا إن الشركة لا تخطط لتصنيع سيارة بوغاتي كهربائية بالكامل في الوقت الحالي، وذلك على الرغم من اتجاه صناعة السيارات نحو هذا المجال.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...