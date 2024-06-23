“بوغاتي” تُطلق إصدارًا محدودًا من 250 سيارة جديدة بسعر فلكي

وتُمثّل “توربيون” خليفةً لسيارة “تشيرون” الشهيرة، وتتميّز بقوّة هائلة تبلغ 1800 حصان، ناتجة عن محرك بنزين ضخم مكون من 16 أسطوانة، مدعّم بثلاثة محركات كهربائية قوية.

وتُتيح هذه المحركات الكهربائية للسيارة السير لمسافة 37 ميلاً بالطاقة الكهربائية فقط، قبل الحاجة إلى تشغيل محرك البنزين.

وتتميز “توربيون” بتصميمها الفريد من نوعه، حيث تتميز بلوحة عدادات مُبتكرة تُشبه عقارب الساعة، مع شاشة عرض كبيرة قابلة للتخفي عند عدم الحاجة إليها.

سيتم تصنيع 250 وحدة فقط من توربيون في مصنع بوغاتي الصغير بفرنسا، مما يجعلها سيارة حصرية للغاية.

وعلق ماتي ريماك، الرئيس التنفيذي لشركة بوغاتي ريماك، قائلا إن الشركة لا تخطط لتصنيع سيارة بوغاتي كهربائية بالكامل في الوقت الحالي، وذلك على الرغم من اتجاه صناعة السيارات نحو هذا المجال.