بصفقة بـ 2.2 مليار دولار سير تستعد لإطلاق سياراتها الكهربائية بسوق المملكة

أعلنت شركة سير Ceer ، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، عن ابرامها عقداً بقيمة 8.2 مليار ريال (قرابة 2.2 مليار دولار) مع “هيونداي ترانسيس”، لنظام قيادة السيارة الكهربائية المتكامل (EDS) استعدادا لطرح سياراتها بسوق المملكة العام المقبل.

يتوقع أن تجذب “سير”، التي ستُصمّم وتُصنّع سيارتها بالكامل داخل المملكة، استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 150 مليون دولار، وأن تصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي السعودي، بشكل مباشر، إلى 30 مليار ريال (نحو 8 مليارات دولار)، مع توفيرها لـ30 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بحلول عام 2034، بحسب بيان تأسيسها.

ويعمل نظام “هيونداي ترانسيس” على تقليل الحجم والوزن بشكل كبير، فضلاً عن تعزيز كفاءة الطاقة، وبالتالي تبسيط عملية تصميم السيارة الكهربائية، وتعزيز القدرة التنافسية من حيث التكلفة، بحسب الرئيس التنفيذي لشركة “سير” جيمس ديلوكا.

وأرست “سير”، في شهر مارس الماضي، مشروع إنشاء “مجمع سير لصناعة السيارات الكهربائية” بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال جدة على شركة “قادة البناء الحديث” السعودية، بقيمة 5 مليارات ريال (نحو 1.35 مليار دولار). وتتوقع الشركة أن تصبح سياراتها الكهربائية متاحة .

وتمّ إطلاق “سير” كشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة “فوكسكون” (Foxconn) الصينية، بالتعاون مع عملاقة صناعة السيارات الألمانية “بي إم دبليو” (BMW) التي ستزود “سير” بتراخيص تقنية المكونات المتعلقة بالسيارات الكهربائية لاستخدامها في تطوير مركباتها.