انتعاش مبيعات السيارات الأوروبية في فبراير 2024

شهدت مبيعات السيارات في أوروبا ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 10% خلال شهر شباط/فبراير الماضي، مدعومةً بتلبية شركات صناعة السيارات للطلبات المتراكمة.

وبلغ عدد تسجيلات السيارات الجديدة 995,059 سيارة خلال الشهر، مع استمرار صعوبة حصول السيارات الكهربائية على حصة سوقية أكبر، حيث تراجع الطلب في بعض الأسواق الرئيسية مثل ألمانيا والسويد.

وعلى الرغم من هذه الزيادة، تواجه صناعة السيارات الأوروبية العديد من التحديات، مثل ارتفاع تكاليف الاقتراض والركود في ألمانيا، أكبر سوق للسيارات في المنطقة.

كما أن إلغاء بعض الدول لحوافز السيارات الكهربائية، يُهدد بإبعاد المشترين عن هذه السيارات، مما قد يؤدي إلى انكماش في مبيعاتها خلال عام 2024.

وتتجه شركات صناعة السيارات إلى التركيز على السيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء، التي شهدت ارتفاعًا في مبيعاتها بنسبة 12% في شباط/فبراير.

وبشكل عام، تواجه صناعة السيارات الأوروبية مستقبلًا غير واضح، مع تزايد التحديات التي تواجهها.