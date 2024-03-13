دراسة حديثة تشكك في أنظمة القيادة الآلية للسيارات

معظم الأنظمة الإلكترونية التي تتولى بعض مهام القيادة للبشر لا تتأكد بشكل كاف من انتباه السائقين، ولا تصدر تحذيرات قوية بما فيه الكفاية أو تتخذ إجراءات أخرى لجعل السائقين يتصرفون، وفقا لدراسة صناعة التأمين التي نشرت اليوم الثلاثاء.

كان أداء نظام واحد فقط من أصل 14 نظاما مؤتمتا جزئيا تم اختباره من قبل معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة جيدا بما يكفي للحصول على تصنيف “مقبول” بشكل عام. وحصل اثنان آخران على تصنيف “هامشي”، بينما تم تصنيف الباقي على أنه “ضعيف”. لم يحصل أي نظام على أعلى تصنيف “جيد”.

وقال ديفيد هاركي، رئيس IIHS: “معظمها لا يتضمن تدابير كافية لمنع سوء الاستخدام ومنع السائقين من فقدان التركيز على ما يحدث على الطريق”.

وقال هاركي إن المعهد توصل إلى التصنيفات الجديدة لجعل شركات صناعة السيارات تتبع المعايير، بما في ذلك مدى مراقبة السائقين عن كثب ومدى سرعة إصدار السيارات للتحذيرات إذا لم ينتبه السائقون.

وتقول أيضا إنها تحاول ملء “الفراغ التنظيمي” الذي خلفه التقاعس عن العمل على أنظمة الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة. وقال هاركي إن الوكالة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لوضع معايير للأنظمة، التي لا تستطيع قيادة المركبات بنفسها.

يتم متابعة تقييمات السلامة من IIHS عن كثب من قبل شركات صناعة السيارات، والتي غالبا ما تقوم بإجراء تغييرات للامتثال لها، وفقا لأسوشيتد برس.

وقال هاركي إن الأنظمة الأربعة عشر، والتي تتضمن العديد من الاختلافات من شركات صناعة السيارات الفردية، هي من بين الأنظمة الأكثر تطورا الآن في السوق.

نظام واحد فقط من هذه الأنظمة، وهو Teammate في Lexus LS، حصل على التصنيف المناسب. تم تصنيف نظام Super Cruise من جنرال موتورز في سيارة GMC Sierra ونظام Pro-Pilot Assist من نيسان مع Navi-Link في السيارة الكهربائية Ariya على أنه هامشي.

وتم تصنيف الأنظمة الأخرى من نيسان وتسلا وبي إم دبليو وفورد وجينسيس ومرسيدس بنز وفولفو على أنها سيئة.

وقال هاركي إن شركات صناعة السيارات تستجيب بالفعل للاختبارات وتقوم بإعداد التغييرات، والتي يمكن تحقيق العديد منها من خلال تحديثات البرامج.

وقالت تويوتا، التي تصنع سيارات لكزس، إنها تأخذ في الاعتبار تصنيفات معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS) في وضع معايير السلامة، في حين قالت جنرال موتورز إن تصنيفات معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS) مهمة. وقالت نيسان إنها ستعمل مع المعهد.

وقالت مرسيدس إن الشركة قالت إنها تأخذ النتائج على محمل الجد، وتعتمد على تعاون النظام مع السائق.

وقالت شركة BMW إنها تحترم جهود معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS)، لكنها تختلف فلسفيًا حول كيفية مراقبة الأنظمة للسائقين. أحد أنظمة BMW التي تم تقييمها بواسطة IIHS ليس مخصصًا للسائقين لرفع أيديهم عن عجلة القيادة ويأخذ في الاعتبار فقط المدخلات من أجهزة استشعار عجلة القيادة. وقالت الشركة إن اختبارات شركة BMW لم تجد فائدة واضحة في تشغيل كاميرا مراقبة السائق. وقالت الشركة إن نظامًا آخر أكثر تطورًا مخصص للسائقين لرفع أيديهم عن عجلة القيادة يستخدم كاميرا لمراقبة السائقين.

وقالت فورد إن نظام Blue Cruise الخاص بها يراقب السائقين ويرسل تحذيرات متكررة. وقالت الشركة إنها لا تتفق مع النتائج التي توصل إليها معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS) ولكنها ستأخذ في الاعتبار تعليقاتها في التحديثات.