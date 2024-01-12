المنافسة على لقب بطولة الفورمولا 4 الإمارات تنطلق في أبوظبي

يستعد فريق ياس هيت للسباقات للحدث التنافسي الأول ضمن موسم 2024 على أرضه حيث تنطلق بطولة الفورمولا 4 الإمارات خلال عطلة هذا الأسبوع في حلبة مرسى ياس. ويشارك ضمن الفريق خلال الجولة الافتتاحية من السلسلة كل من السائق الإماراتي المتألق كيانو الأزهري، ونجم رياضة السيارات الإماراتي راشد الظاهري، إلى جانب زاك سكولار، الذي يشارك للمرة الأولى في موسم بطولة الفورمولا 4 الإمارات في أبوظبي.

افتتاح بطولة الفورمولا 4 الإمارات

يعود الفريق إلى حلبة مرسى ياس بعد الافتتاح الناجح للموسم في النسخة 15 من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في نوفمبر، مع تتويج الأزهري الفائز في سباقات جولة كأس الإمارات للفورمولا 4 حيث أنهى الموسم بقوة قبل بداية الموسم الجديد.

ويعد الأزهري من السائقين الأساسيين في فريق ياس هيت للسباقات، إذ يبدأ الشاب البالغ من العمر 16 عاماً موسمه الثاني مع الفريق بعد أن حصل على المركز السابع في الترتيب العام لبطولة الفورمولا 4 الإمارات في موسم 2023.

وتمكن السائق الواعد من صعود منصة التتويج 4 مرات في العام الماضي وفي جولة الكأس التي سبقت البطولة، وسيكون تركيزه على المزيد من الانتصارات لمواصلة مسيرته الناجحة بعد النتيجة المميزة خلال عطلة الأسبوع الأخيرة لموسم 2023 للفورمولا 1.

ويشارك السائق الأسترالي زاك سكولار في فريق ياس هيت للسباقات لأول مرة في سباق السيارات ذات المقعد الواحد خلال عطلة الأسبوع في افتتاح الموسم.

وكان السائق الشاب الذي سبق له الفوز بالسباقات قد انضم إلى فريق ياس هيت للسباقات لمواصلة العروض البارزة التي قدمها في بطولة روتاكس ماكس للكارتينج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويشارك السائقون الثلاثة في سلسلة من خمس جولات إلى جانب عدد مع السائقين من جميع أنحاء العالم ضمن المنافسة على لقب البطولة.

وتقام النسخة الثامنة من البطولة إلى جانب الجولة الثالثة من سلسلة سباقات ياس، التي تتضمن أيضاً بطولة الشرق الأوسط الإقليمية للفورمولا وكأس كليو الشرق الأوسط.