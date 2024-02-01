فريق التحرير by فريق التحرير

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الصين على عرش صادرات السيارات في العالم

أفادت جمعية مصنعي السيارات اليابانية أن اليابان صدرت 4.42 مليون مركبة في عام 2023، بزيادة 16% عن العام السابق.

فريق التحرير by فريق التحرير
الصين

تظهر البيانات الصادرة عن اتحاد صناعة السيارات الياباني أن الصين تفوقت على اليابان كأكبر مصدر للسيارات في العالم العام الماضي.

وأفادت جمعية مصنعي السيارات اليابانية أن اليابان صدرت 4.42 مليون مركبة في عام 2023، بزيادة 16% عن العام السابق، في حين بلغ إجمالي مبيعات السيارات المحلية ما يقرب من 4.78 مليون مركبة.

الصين

الجمعية الصينية لمصنعي السيارات

ووفقا للأرقام الصادرة في وقت سابق عن الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، صدرت الصين 4.91 مليون سيارة العام الماضي.

وكان ذلك أعلى بنسبة 58% تقريبا عن العام السابق. وكان جزء كبير من الزيادة مدفوعا بشحنات السيارات الكهربائية والهجينة.

بلغ إجمالي صادرات اليابان من السيارات 4.2 مليون سيارة في عام 2022. وقد احتلت مكانتها كأكبر مصدر منذ عام 2017.

بشكل عام، شهدت مبيعات السيارات في اليابان انخفاضا في الغالب منذ عام 2000.

تعمل شركة تويوتا وغيرها من الشركات اليابانية، بما في ذلك تلك التي تصنع الشاحنات والحافلات المجمعة في JAMA، على تطوير السيارات الكهربائية، ولكنها تستثمر أيضا في السيارات الهجينة وخلايا الوقود وأنواع أخرى من المحركات.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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